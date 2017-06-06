ПМЭФ: итоги региональных соглашений

05 июня, понедельник, 13:33

Петербург на международном экономическом форуме, как всегда, был представлен весьма масштабно. Это инвестиционные проекты, которые уже реализуются в городе, либо ещё ждут инвесторов. Петербург вновь побил рекорды по сумме подписанных соглашений. Только одно из них оценивается в сто пятьдесят миллиардов рублей. И речь идёт о строительстве восточного скоростного диаметра.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России – вот, пожалуй, чего каждый год с волнением ждут губернаторы. Своего рода это отражение эффективности работы власти с бизнесом. Рейтинг этого года показал, что общий инвестиционный климат в России улучшился. На первом месте вновь Татарстан. В числе лидеров Чувашия и Москва. Петербург занял 17 место. И по сравнению с прошлым годом, поднялся на пять пунктов. Это объясняется двумя моментами. Во-первых, в кризисные периоды экономики привлекательность мегаполисов с большими рынками сбыта для инвесторов доминирует над многими другими факторами. И во-вторых, работа местных властей над снижением административных барьеров не стоит на месте.

Андрей Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации:

"Сегодня в мире колоссальная мода на Россию. Санкции, не санкции. Никого не волнует. Процентная ставка 9 процентов, инфляция 4 процента..."

Только в первый день работы форума Петербург подписал соглашения на общую сумму в 150 миллиардов рублей. Большинство подписанных соглашений касаются развития транспортной инфраструктуры. Вслед за крупнейшим в России примером государственно-частного партнерства — ЗСД — в Петербурге может появиться Восточный скоростной диаметр.

Георгий Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга:

"Очень важно, что у нас есть опыт оперативной реализации подобных проектов. И я надеюсь, что и здесь мы быстро и качественно реализуем, потому что от этого напрямую зависит развитие города и уровня комфорта жизни петербуржцев."

Интерес банкиров к развитию в мегаполисе транспортной инфраструктуры неподдельный: тут и финансирование строительства трассы М49 за 12 миллиардов рублей, и расширение зоны платной парковки за 4 миллиарда. Частный бизнес уже скоро приведет в порядок «Конюшенное ведомство». Был представлен проект возможной реконструкции комплекса...



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.



