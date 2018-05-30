Международный экономический форум: акцент на регионы. Как будет развиваться экономика Северной столицы?

29 мая, вторник, 12:42

Павильон «Санкт-Петербург», пожалуй, самый посещаемый на Международном экономическом форуме. Многих интересует, как будет меняться и развиваться Северная столица. Понять этом можно по представленным инвест-проектам. Что касается официальных встреч, то город подписал десятки выгодных контрактов.

Если первый день работы форума практически целиком посвящен иностранным участникам, то акцент второго дня — российские регионы. И главная интрига — объявление национального рейтинга инвестиционного климата. По сути, это ежегодный конкурс регионов — у кого лучшие условия для ведения бизнеса. Проводится он уже пятый год подряд Агентством стратегических инициатив. Церемония оглашения рейтинга вполне деловая, но не лишенная интриги, результаты до последнего момента держат в секрете.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.