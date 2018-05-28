Создавая экономику доверия. Итоги Петербургского международного экономического форума

28 мая, понедельник, 13:30

Петербургский международный экономический форум вновь бьет рекорды и по числу подписанных соглашений и количеству участников, большинство из которых решают одну задачу – как подтолкнуть российскую экономику к росту, чтобы не просто звучали меняющиеся цифры, а эти изменения ощутил каждый из нас.

Девиз Форума этого года: "Создавая экономику доверия". Его то как раз и не хватает в мире. Доверие к России со стороны зарубежных партнеров, пожалуй, укрепляется. Этот вывод можно было сделать из дискуссии на пленарном заседании, участие в котором приняли Путин, Макрон, Абэ, Цишань и Лагард. Еще в середине, этого центрального события форума, многие стали говорить о возможном начале перезагрузке отношений России с Европой.

Владимир Путин, президент РФ, "Правилом становится нарушение правил. Сегодня речь идет о "новом издании" протекционизма, об использовании надуманных предлогов, о ссылках якобы на интересы национальной безопасности – для чего? – для подавления конкурентов или вымогательства уступок. Запущенная спираль санкций и ограничений только раскручивается и бьет по все большему числу стран и компаний, включая тех, кто был уверен, что к ним-то режим торговых ограничений никогда не будет применяться, что подобные проблемы обойдут их стороной. Но произвольность и бесконтрольность неизбежно порождают соблазн использования инструментов ограничений – снова и снова, все шире и шире, направо и налево, по любому случаю".

Четыре тысячи участников: бизнесмены, экономисты, политики со всех континентов. Как подчеркнул модератор пленарного заседания, в зале присутствуют представители трети мирового ВВП. Вообще интерес к российской экономике у иностранных инвесторов стабильно высок. Несмотря на политические разногласия, западный бизнес продолжает активно вкладывать деньги в Россию. А Россия будет и дальше создавать условия для инвестиций, ведь именно инвестиции, как отметил Путин, придают экономике инновационный характер. Создавать эти условия будут новые члены правительства. Они были гостями на традиционном деловом завтраке Сбербанка. Там обсуждали новую экономическую повестку в стране.

Герман Греф, председатель Правления Сбербанка России: "Все реформы, которые сегодня правительство будет проводить, они затрагивают каждого предпринимателя, каждого человека. И в связи с этим важные слова, которые я вычленил из ,сегодняшней дискуссии... Первое это ответственность. Только тогда, когда люди отвечают за те решения, которые они принимают. Второе – это доверие. Между обществом и властью. Между бизнесом и властью и доверие между гражданами. Без доверия невозможно эффективно провести ни одну политику".

Политика нового правительства, скорее всего, будет сдержанной. Обещают в ближайшее время не поднимать пенсионный возраст, хотя обсуждения по этому вопросу продолжаются. В ближайшие шесть лет не ожидается и повышения налогов, в том числе и подоходного. Возможно, повышенная стоимость нефти на международном рынке, а сегодня за бочку уже дают больше 80 долларов, поможет пополнить резервные фонды.

Вагит Алекперов, президент нефтяной компании "Лукойл": "Правительство, которое принимает сегодня действия, в том числе, для поддержания социальной стабильности внутри российского рынка – снятие акциза – это впервые происходит, что в нефтяной отрасли снижаются налоговые параметры, т.е. правительство ведет себя с первых дней свою работу достаточно гибко, достаточно оперативно, влияет на ту ситуацию, которая складывается на внутреннем рынке".

Инфраструктура, ее развитие — одна из приоритетных задач нового майского указа президента России. Проекты в этой области — это так называемые длинные деньги, рассчитаны, как правило, на 20 и более лет. А еще — передовые технологии, в том числе цифровые, о которых на нынешнем форуме так много и с увлечением говорят. Сбербанк, например, представил новое биометрическое водительское удостоверение, в котором будет и цифровая электронная подпись. А это значит – удаленный доступ ко многим госуслугам. В целом форум вновь побил рекорды. Участниками было подписано больше полутысячи соглашений на общую сумму два и три триллиона рублей.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.