Озеро, палатка, костёр. Детский туризм в Петербурге отмечает 90-летие

23 января, вторник, 11:46

Эмоционально-волевое беспокойство, охота к перемене мест отличает настоящего туриста, влюблённого в такой образ жизни.

В 1933 году были заложены основные традиции походов на природу. 90-летие отметила Городская станция юных туристов "Балтийский берег". Сейчас она проводит около 200 путешествий в год, а среди её воспитанников уже целые семьи.

Погрузимся в атмосферу походов на природу с теми, кого она сопровождает не один десяток лет.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург