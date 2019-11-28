17:06 28 ноября, четверг
RSS В избранное
28 ноября, четверг, 10:50

Отцовство как процесс - кто и как развивает семейные проекты?

Версия для печати

"Папа может все что угодно!" Расскажем подробнее об интересных отцовских проектах.

Как сделать так, чтобы забота о детях не ложилась только на мамины плечи? Знают герои нашего сюжета, активные папы. Об осознанном отцовстве и интересных отцовских проектах.

Идею развивать отцовские инициативы  поддержали несколько городов и десятки школ, этот опыт собираются  взять на вооружение и в Ивангороде и в Кингисеппе. Сейчас они, пожалуй, главные в Ленинградской области по развитию подобных проектов.

Все благодаря "Семейному информационному центру" -  создатели которого уже реализовали множество успешных проектов в Петербурге: фестивали "Мамин  и Папин день" и познавательные семинары для родителей.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72