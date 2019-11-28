Отцовство как процесс - кто и как развивает семейные проекты?

28 ноября, четверг, 10:50

"Папа может все что угодно!" Расскажем подробнее об интересных отцовских проектах.

Как сделать так, чтобы забота о детях не ложилась только на мамины плечи? Знают герои нашего сюжета, активные папы. Об осознанном отцовстве и интересных отцовских проектах.

Идею развивать отцовские инициативы поддержали несколько городов и десятки школ, этот опыт собираются взять на вооружение и в Ивангороде и в Кингисеппе. Сейчас они, пожалуй, главные в Ленинградской области по развитию подобных проектов.

Все благодаря "Семейному информационному центру" - создатели которого уже реализовали множество успешных проектов в Петербурге: фестивали "Мамин и Папин день" и познавательные семинары для родителей.