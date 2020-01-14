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13 января, понедельник, 13:41

От сессии до сессии. Кто такой современный студент?

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В нашем городе 6 процентов населения – студенты. Это даже больше, чем в Лондоне или Стокгольме. Причем студенты - это не просто люди, которые учатся, это люди, которые совершают открытия, разрабатывают новые проекты, создают красивые дизайнерские коллекции, не покидая стен своих учебных заведений.

Денис Ермилов – студент института аэрокосмических приборов и систем, а Дмитрий Чудинов оканчивает колледж и только собирается поступать в ГУАП. Но их недавняя победа в Екатеринбурге на 4-м национальном межвузовском чемпионате профессионального мастерства WorldScills – отличный трамплин для будущей карьеры. Тем более, в номинации "Интернет вещей" - перспективном современном направлении. 

Университет аэрокосмического приборостроения – единственный петербургский участник рабочей группы Future Scills, занимающейся разработкой профессиональных стандартов для так называемой Индустрии 4.0. В этом году 700 конкурсантов из 53 регионов России соревновались  World Scills сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности.

Возможность начать карьеру еще в институте есть у каждого студента, не каждый ею пользуется. Купола храма Василия Блаженного вдохновили Полину Андрееву, студентку 1 курса магистратуры университета технологии и дизайна, на производство шейных платков, а потом и на целую линию одежды. Дипломная коллекция "Новая русская" участвовала в конкурсе "Адмиралтейская игла". По словам Полины, героиня русской сказки "Аленький цветочек" одевалась бы именно так, окажись она в 21 веке. Сама же студентка недавно побывала на стажировке во Франции в модном доме шелковых платков, а нынче колдует над костюмом для недели моды в Японии. 

Александр Серов и Михаил Дрепин еще учатся, но уже работают. В высшей школе теоретической механики Политехнического университета, на втором курсе, ребятам задали за один семестр создать рабочее устройство. Первое детище - интеллектуальные очки.  А ортопедический центр Турнера поручил ребятам разработку ортеза, сгибающего локтевой сустав.

И Александр и Михаил уже имеют несколько приглашений, в частности, на участие в разработке больших манипуляторов для нефтедобычи. Ребята приехали в Петербург учиться из регионов России, так что выдержали серьезную конкуренцию с лучшими выпускниками школ страны. Стать студентами вузов Петербурга и Москвы с каждым годом становится все труднее.

Количество бюджетных мест в столичных вузах уменьшается, и будущим студентам из Петербурга придется приложить максимум усилий для того, чтобы, для начала, стать лучшим абитуриентом. 

Анастасия Тамило. Олег Подъячев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 

 
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