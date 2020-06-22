От робототехники до беспилотных автомобилей. Высокие технологии и люди, которые за ними стоят

22 июня, понедельник, 11:28

На этой площадке проходят соревнования по интеллектуальному сумо - это битва двух роботов, в которой побеждает самый сильный программист. Участники конкурса запрограммировали эти устройства заранее - и теперь соревнуются, находясь у себя дома, в разных городах. О Международном фестивале робототехники, который в этом году проходит в онлайн формате - расскажем подробнее.

Провести не просто соревнования на удаленке, а сделать для детей настоящее шоу со зрителями, болельщиками и эффектом присутствия. Такую задачу решали в этом году организаторы фестиваля "Робофинист". На интернет-платформе собрались участники из разных регионов России, а также Белоруссии и Венгрии.

Фестиваль Робофинист проводится в пятый раз, и всегда был масштабным и массовым: две тысячи участников со всей страны, 30 видов конкурсных испытаний. Для он-лайн версии подготовили три варианта. Самый зрелищный назвали "Большое путешествие"

В "Интеллектуальном сумо" участники программировали своего робота таким образом, чтобы он мог вытолкнуть за пределы поля робота-соперника. И в день соревнований наблюдали за результатом своей домашней работы.

Для дисциплины "Следование по линии" участники не только писали программу, но и строили дома полигон для соревнований. Среди конкурсантов нашлась даже восьмилетняя девочка – программированием сейчас занимаются даже младшие школьники.

Фестиваль проводят благотворительный фонд "Финист" и команда научного объединения, которое производит высокоточную электронику, в том числе учебные модули для занятий по робототехнике.

Участники первых конкурсов уже подросли и теперь работают в этой же компании. Среди них два талантливых инженера, которые сейчас участвуют в испытаниях беспилотных автомобилей. Петербургские разработчики – одни из лидеров в этой области, и работают над решением этой задачи наряду с мировыми, и другими российскими компаниями.

Этот автомобиль – мобильная лаборатория, на которой подбираются алгоритмы работы и оптимальный набор датчиков для наших дорог. Прошедшей зимой российские разработчики представили свои достижения на специальном конкурсе в Сколково.

Не так давно вышло постановление правительства, которое расширило список регионов, где разрешается проводить тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. В него вошел и Петербург, и скоро тестировать беспилотники начнут на улицах города. В том числе на Марсовом поле и Невском проспекте. Пока – с присутствием инженера – на случай возникновения внештатных ситуаций, справляться с которыми роботов предстоит научить новому поколению программистов.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.