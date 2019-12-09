Старейший музей России Кунсткамера отмечает 305-летие. От кабинета редкостей до киберэтнографии.

09 декабря, понедельник, 13:08

Я хочу, чтобы люди смотрели и учились. Слова Петра Первого – неофициальный дeвиз Кунсткамеры, поскольку именно с этой целью первый российский император ровно 305 лет назад основал будущий музей антропологии и этнографии. Его уникальная коллекция легла в основу многих российских музеев.

Кунсткамера — кабинет редкостей, в настоящее время — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Это первый музей России. Он обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Собрание петровской Кунсткамеры легло в основу Зоологического, Ботанического, Минералогического, Азиатского музеев. Значительная часть коллекций была передана в разные годы в Эрмитаж.

Андрей Головнёв, Директор музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН:

"Была матерью музеев. Была экспериментальной площадкой, лабораторией всего нового, удивительного, интересного, непознанного, загадочного. Вот с чего начиналась Кунсткамера. И с этого начиналась наука. Ответы на вопросы на эти и стало наукой. Таким образом, наша задача сохранять в себе одновременно инновационность и традиционность."

За триста с лишним лет Кунсткамера стала уникальным хранилищем знаний о человечестве с доисторических времен. Все, как и задумывал Петр Первый, когда на годовой бюджет императорского двора приобретал знаменитую теперь анатомическую коллекцию голландского врача Фредерика Рюйша. Она и сегодня визитная карточка музея и бесценный исследовательский материал. Между тем "экспонаты не для слабонервных" ежедневно привлекают тысячи посетителей.

Анна Радзюн, Хранитель анатомических коллекций:

"Для человека, он же эгоист, для него интересен он сам больше всего. Вы можете восхищаться природой, вы можете ловить бабочек и коллекционировать. Но больше всего вам интересно, как я сам устроен, что у меня внутри, почему я вот такой родился, а не вот эдакий."

Для музея и Академии наук триста лет назад построили это здание на Университетской набережной. Здесь действительно были созданы все условия для ученых: обсерватория, физический кабинет, библиотека и анатомический театр. Из современных предметов в мемориальном кабинете Кунсткамеры, кажется, только компьютер с настольной лампой. В советские годы здесь работал основатель отечественной африканистики Дмитрий Ольдерогге. Здесь же хранится его знаменитая библиотека. Некоторые книги в единственном в России экземпляре и на иностранных языках. В исторических интерьерах продолжает научную деятельность Владимир Давыдов. Правда, от африканского континента область исследований переместилась значительно севернее, в Арктику.

Владимир Давыдов, Зам. директора по научной работе, кандидат социологических наук:

"Культура не живет в замороженном виде. Она трансформируется. Люди адаптируются к новым условиям, к новым средствам передвижения. Интересно посмотреть то, как традиционные предметы функционируют в современном мире."

Современные технологии не только пришли в Кунсткамеру, но и сами стали предметом исследования этнографов. Молодая ученая Татьяна Киссер изучает русских немцев в виртуальном пространстве. Представители различных этногрупп весьма активны в социальных сетях. Они ведут блоги, делятся рецептами, объединяются в виртуальные сообщества. Интернет, по сути, компенсирует им реальную территориальную близость и становится удобной площадкой для развития этничности за счет индивидуальных проектов. Киберэтничность уже отдельное направление в науке.

Татьяна Киссер, Младший научный сотрудник, кандидат исторических наук:

"Я изучаю сообщество российских немцев, которые дисперсно живут по стране нашей, в Сибири, на Урале, в Поволжье, многие уехали в Германию..."

Современные технологии, конечно, позволяют заниматься наукой, не выходя из кабинета. Но для большинства этнографов основной источник информации все-таки экспедиции. Несколько лет назад Светлана Белоруссова полностью погрузилась в изучении нагайбаков. И сняла про них два этнографических фильма. Это малочисленный народ, предки которых два столетия назад громили наполеоновские войска. Они компактно живут в Челябинской области или в "Русской Европе"..

Светлана Белоруссова, Научный сотрудник отдела Центральной Азии, кандидат исторических наук:

"Они интересны тем, что они православные, они татаро-язычные и они в прошлом были казаки. Они еще интересны тем, что проживают на Урале в селах Париж, Фершампенуаз, Кассель. Это все европейские города, и если говорить про историю, то нагайбаки участвовали в войне 1812 года и брали Париж. И в честь этих побед были названы их поселки."

Сегодня фонд Кунсткамеры насчитывает свыше миллиона экспонатов, но экспонируется только полпроцента уникальных предметов. Через три года у Кунсткамеры должно появиться второе здание – фондохранилище. В музее надеются, что оно будет и внешне, и по духу напоминать старейший музей России.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.