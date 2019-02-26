От фонографа к "цифре": эволюция звука

25 февраля, понедельник, 15:15

С помощью слуха человек получает только около 10% всей информации, однако именно звук в большей степени влияет на эмоциональное восприятие. И хотя наше время открывает огромные возможности для создания звуков, многого нам уже не услышать. О том, как сохраняют это культурное наследие сегодня, расскажем прямо сейчас на Первом канале.

Вплоть до второй половины 19 века словосочетание "запись звука" могло обозначать только одно - создание нотной партитуры, читая которую, музыкант понимал, как исполнять произведение. Одним из первых устройств, позволяющих записывать и затем воспроизводить звучащую музыку, стал, изобретенный Эдисоном, фонограф - папа граммофона и дедушка компакт-диска.

Андрей Воеводский, Коллекционер, музыкант коллектива "Easy Winners":

"Приёмный раструб улавливает звук, посылает его в звуковую головку. В пишущей головке вмонтирована мембрана, которая воспринимает звуковые колебания. К звуковой мембране приделан резец - сапфировый в данной ситуации - он нарезает, колеблясь вместе с мембраной, нарезает дорожку различной глубины на вращающемся восковом цилиндре."

Музыкант и коллекционер Андрей Воеводский увлекается звуковой ретротехникой давно, но первый фонограф попал к нему год назад. В России этих устройств практически не осталось, еще меньше людей, которые экспериментируют с записью и воспроизведением через такой антиквариат. Андрею пришлось самому научиться отливать восковые цилиндры, серийное производство которых прекратилось в прошлом веке, и теперь его фонографы действительно пишут и воспроизводят звук.

Воск быстро затирается при воспроизведении, а тиражировать такую запись дорого и трудоёмко. Поэтому до наших дней дожили единицы таких цилиндров, чего не скажешь о пластинках и плёнках - более удобных и долговечных носителях звука. За всю историю петербургской Консерватории в её архивы поступили десятки тысяч записей самого разного происхождения, а сердце коллекции – плоды работы инженера Александра Иосифовича Гомартели.

Юлия Ногарева, Программист медиацентра Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова:

"Он пополнял фонд, не только переписывая то, что удавалось раздобыть у коллекционеров, у профессоров, музыкантов, артистов, которые выезжали на зарубежные гастроли, но также организовывал концертные записи из консерваторского зала Глазунова и проводил специальные студийные сессии."

Десятки тысяч километров плёнки, килограммы пластинок – эти записи сегодня не только хранятся на полках как культурное наследие, но используются в исследовательских и учебных целях. Поэтому сегодня медиаархив консерватории – это никакой не склад антиквариата, а комбинат по переводу аналогового звука в современное цифровое поле.

Алексей Васильев, Ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова:

"Перед нами стоит большая задача – все эти исторические записи привести в современный вид, и для того, чтобы широкий круг слушателей имел доступ к этим записям, идёт регулярная, ежедневная, ежемесячная процедура перевода в цифровой формат."

Особая гордость консерватории – Фольклорно-этнографический центр - один из крупнейших в России. В коллекциях основного фонда - почти полмиллиона образцов народной культуры от аудио- и видеозаписей до материальных предметов и фотографий. Коллекция сложилась, благодаря экспедициям, активно проходящим с самого основания консерватории.

Галина Лобкова, Зав. кафедрой этномузыкологии, заместитель начальника Фольклорно-этнографического центра им. А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова:

"Первый её выпускник Александр Иванович Рубец был прикомандирован консерваторией специально чтобы сделать записи народных песен – на слух тогда еще, - и привести народные инструменты для музея консерватории."

Народные инструменты, хранящиеся здесь – это памятники, но не экспонаты. В опытных руках они издают звуки, которые слушали наши предки на протяжении веков.

Новые музыкальные инструменты и техники звукоизвлечения появляются по сей день. Сохранением и изучением нового культурного слоя занимается петербургский Музей звука. Здесь собрана коллекция современных авторских инструментов, созданных музыкантами для своих произведений. В музее на них даже можно поиграть! Важность сохранения каждого звука трудно переоценить, - констатирует арт-директор музея Дмитрий Шубин.

Дмитрий Шубин, Музыкант, арт-директор Музея звука:

"Это как ребёнок, когда мама пришла из магазина, а у неё пластиковый пакет, и ребёнку не интересны продукты, но он начинает шуршать этим пакетом – это он познаёт мир таким образом. И если это чувство не пропадает, человек становится музыкантом."

Часы, дни и годы поисков старых звуков, муки творчества при создании новых и огромный труд тех, кто помещает всё это в капсулу времени - всё это наша история и культура - каждая нота, каждый сантиметр плёнки, каждый килобайт.

Михаил Шаль, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург.