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11 ноября, понедельник, 11:11

О людях, для которых нет невозможного

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Порою делать свои первые шаги человеку в жизни приходится не один раз. Причиной тому может быть травма или потеря подвижности в результате болезни, и тогда на помощь приходят протезирование и… "Безграничные возможности". Фестиваль с таким названием третий год проходит в Петербурге. О людях, для которых нет невозможного.

Владеть протезом как частью тела – это искусство, а на турнире фестиваля "Безграничные возможности" – еще и спорт! У Ивана Самоделкина дух соревнований в крови. Профессиональный фигурист-чемпион полтора года назад потерял ногу. Повредил на даче культиватором: инфекция, заражение крови. Жизнь спасли, а ногу ампутировали. Вместе с Иваном из фигурного катания ушла и его жена Ксения: спортсмены познакомились на льду, теперь вместе, путем проб и ошибок, нашли идеальный протез для жизни и спорта.    И стали жить по-новому и не менее активно.                                                                                                                                            

 
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