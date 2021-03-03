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03 марта, среда, 11:16

Кто хранит голоса петербургских органов?

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Как удержаться от возможности прикоснуться к настоящему церковному органу – для Петербурга это настоящая редкость – концертных органов в городе около 10-ти . Не меньшая редкость – профессия органный мастер. Кто хранит голоса петербургских органов? Прямо сейчас на Первом канале.                                                                                                                                         

Клавиши под ногами и еще две клавиатуры под руками.  Органисту нужно быть немного сверхчеловеком. Органу Кафедрального собора святой Марии 10 лет, но он прототип инструмента 1741-го года мастера Готфрида Зильбермана, приятеля Иоганна Себастьяна Баха. Певучий голос просто создан для баховских полифоний, а педантичный характер диктует органисту манеру игры.                                                                                              

Марина Вяйзя, главный органист Кафедрального собора святой Марии, доцент СПб Консерватории: "Сила воздействия на клавиатуру важна инструмент очень нежный, капризный, не любит тех, кто очень сильно нажимает: зависает, диктует темпы: нельзя звучать быстрее чем то, как звучит".                                                                                                                                                                                            

Органный мастер сродни хирургу, ведь орган – самый человекоподобный инструмент! Тело – домик, где живут язычки и ротики - звучащие части труб, воздух в них подается из легких-мехов. Анатолий Погодин регулярно настраивает и подлечивает больше десятка органов. Тревожится как о детях – даже во сне.                                                                                                                                                       

Анатолий Погодин, мастер, хранитель органа Таврического дворца:"Тревожные сны бывают, приходишь на работу и вдруг видишь. Что зал в штукатурке, идет ремонт, а орган не укрыли"…                                                                                                                                                                                 

Основания для тревог есть: до революции в Петербурге было более сотни органов. После их массового истребления в 30е годы, исторических звучащих осталось пяти, от двух уцелели лишь корпуса. Без реставрации можно утратить и эти. А радует мастера подрастающее поколение.                                                                                                          

Анатолий Погодин ,мастер, хранитель органа Таврического дворца: "Орган молодой как правило не имеет столько хронических болезней, сколько старый.  Мы в городе получили несколько новых органов сразу – 2 причем больших. Концертных, это удачный орган Глазуновского зала консерватории, неудачный орган большого зала фил и два поменьше – орган финской церкви на Конюшенной или Марии, и орган Таврического дворца".                                       

Инициатором возрождения органа в Таврическом дворце стала межпарламентская ассамблея стран Содружества. Спроектировал инструмент в исторических интерьерах Анатолий Погодин, а изготовила испанская компания. Акустика купольного зала идеальна для органной музыки, а новый орган превзошел исторический английский, подаренный Потемкину Екатериной второй.                                                                                                                                                                   

Ирина Розанова, органистка Таврического дворца: "Он был создан специально для этого зала, плюс у него интересная специфика: нету ни одного повторяющегося орг в мире- Франц барокко, кот создан исп органный мастер Генрих Гренценг спец для дворца и в нем регистры, которые позволяют играть спец французскую барочную музыку – что уникально для Пет – больше нет таких.

Михаил Голиков, художественный руководитель международного симфонического оркестра Таврический:  "Все 10 лет жизни помню- открытие органа- приезда органиста Хуана де ля Рубиа из Испании- как компания которая производила пробовала звук: сразу решили, что такое местоположение органа очень перспективно для соединения его с оркестром".                                                                                                                                                                                     

Симфонический оркестр Таврический готовится продолжить прерванные пандемией концерты. В этом году во дворце – двойной юбилей: 10 лет органу и 230 лет самому Таврическому дворцу, так что юный инструмент готовится принять в торжествах самое живое участие.                                                                                                                                                                                

Елена Кузина, зам руководителя секретариата совета СПА Стран содружества: "Мы будем и экскурсии сейчас возобновлять – может, будут комплексные мероприятия – и экскурсии и концерт. Чтоб люди уходили полностью удовлетворенные этой красотой".

Анастасия Тамило, Катерина  Горбачева, Олег  Подъячев, Ангелина Введенская, Первый канал - Петербург.
 
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