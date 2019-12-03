Организация перевозок и безопасность. Что особенно актуально знать в преддверии праздников и кто следит за соблюдением закона?

03 декабря, вторник, 13:59

Не за горами новогодние праздники, а значит, и время зимних путешествий. Однако чтобы эти путешествия оставили у вас только положительные воспоминания, необходимо, чтобы на транспорте соблюдались все законы и требования. О тех, кто следит за их выполнением, расскажем прямо сейчас.