Ораниенбаум. Масштабная реставрация продолжается

27 января, среда, 11:05

В Ораниенбауме после масштабной реконструкции вновь открыты фасады павильона Катальной горки, однако полностью реставрационные работы на этом объекте завершатся еще не скоро.

Павильон Катальной горки не принимал посетителей уже несколько лет, здание законсервировали под реставрацию, которая все не начиналась. Зато в 2019 году масштабные работы закипели и павильон скрылся за строительными лесами. А месяц назад восстановление фасада было завершено.

Сразу подчеркнем, саму Катальную горку в Ораниенбауме воссоздавать не будут. Это грандиозное для своего времени сооружение поразило бы посетителей и сегодня, но фактически это означало бы строительство с нуля на территории музея-заповедника.

Сейчас продолжаются работы внутри павильона. В скором времени будет завершена реставрация стен и мастера приступят к восстановлению пола. Он здесь особенный - павильон Катальной горки - это единственный памятник в России, где сохранились полы из искусственного мрамора.

Между тем, в другом конце парка Ораниенбаум продолжаются работы в Китайском дворце. Они начались здесь еще в 2007-м и, по негласной сложившейся традиции, раз в год публике представляют новое отреставрированное помещение. Однако ограничения 2020-го года нарушили экспозиционные планы.

Основные работы в малом Китайском кабинете уже завершены, скоро сюда привезут подлинные предметы интерьера, так что, после снятия ограничений посетители смогут оценить красоту сразу двух отреставрированных залов Китайского дворца.

В Большом Китайском кабинете или Китайской галерее – одном из самых просторных помещений Китайского дворца - реставрация идет не первый год. Одной из самых сложных операций для мастеров реставрации стала работа над живописным плафоном. Из-за размеров полотна только для его демонтажа потребовались усилия 25 человек. Плафон оставили в помещении и реставрировали прямо на месте. Во время работ с потолком и сводами реставраторов ожидала находка - они обнаружили оригинальную живопись самого Серафима Бароцци.

ссказывать часами. Так, исторически, стены большого Китайского кабинета были украшены наборными деревянными панно, выполненными к технике маркетри. Восстановление каждого из них очень скрупулезная работа.

Полностью завершить реставрацию Китайского дворца планируют к концу 2023 года, но администрация музея обещает сохранить традицию - и по мере готовности новых залов – открывать их для посетителей.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

