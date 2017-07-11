Включить "свою скрипку" с помощью танца: в Петербурге прошел "Open Look".

11 июля, вторник, 12:38

Видео-арт, мокьюментари и даже цирк — все эти разные направления встретились на фестивале современного танца «Open look». Движение как метод расширения сознания

Мокьюментари - жанр, заимствованный из кино. Бельгийская труппа «Ультима Вез» - хедлайнер 19-го фестиваля, представила документальный спектакль «Мокьюментари на современного спасителя» хореографа и кинорежиссера Вима Вандекейбуса, ученика Яна Фабра. Директор фестиваля и дома танца «Каннон Данс» Каспаров признается, мы представляем на фестивале новейшие постановки и самые актуальные течения современного мирового танца в первую очередь для российских хореографов и танцовщиков.

Вадим Каспаров, создатель фестиваля «Open look»: "На сегодня главное упущение в стране, что нет системного образования, постоянного образования в сфере современного танца и получается, что поколение, которое обучилось, начинает само активно работать, другим негде учиться - это надо менять в ближайшие годы. Чтобы у нас было системное образование в области современного танца, чтобы была создана система поддержки компаний современного танца, молодых хореографов".