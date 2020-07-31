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31 июля, пятница, 10:32

Онлайн-формат в летнем обучении вузов. Чему и как учились студенты со всего мира у петербургских преподавателей?

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Учиться можно в любую погоду, и учиться можно летом! Летние школы появились в вузах мира десять лет назад, а петербургские университеты довольно быстро подхватили инициативу. О том, чему и зачем студенты учатся на каникулах и какие коррективы в их жизнь внесла пандемия, расскажем прямо сейчас.

Учиться у лучших профессоров мира, в университетских лабораториях с уникальным оборудованием, а в свободное время бродить по Эрмитажу — вот прелести Международной Летней школы в Петербурге. Но лето2020 — точно не для образовательного туризма. Хотя Политех, к примеру, дистанционно запустил более 20 учебных программ. И о культурной не забыл.                                                                                                                                                 

Так,  дистанционная форма впервые позволила поучиться в Политехе  студентам, не имеющим средств ехать в Петербург.

Подробнее - в нашем репортаже. 

 
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