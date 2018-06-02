Как показать военный парад или военную операцию так, чтобы был виден масштаб? На этой диаграмме - несколько сотен оловянных участников. В соседнем зале - ожившая на кукольной сцене история о стойком оловянном солдатике и его возлюбленной. Тысячи фигурок и мультимедийные шоу в первом в России Музее оловянного солдатика.
01 июня, пятница, 12:11
Оловянные солдатики - новый музей открылся в Петербурге
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