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26 февраля, среда, 10:38

Олег Кувайцев - юбилей в стиле "джаз"!

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Заслуженному артисту России, бессменному руководителю "Ленинградского диксиленда" Олегу Кувайцеву на днях исполнилось 70 лет, большую часть из которых он посвятил музыке. О жизни, творчестве и феномене русского джаза.

Творческий вечер в честь юбиляра в Филармонии джазовой музыки собрал не только друзей и коллег, но и многочисленных почитателей джаза. Что не удивительно.  Ведь "Ленинградский диксиленд", который уже больше 30 лет возглавляет Олег Кувайцев - первый советский оркестр, отправившийся на гастроли за границу. В Финляндии, например, он до сих пор собирает полные залы. И по популярности сравним разве  что с коллективом  Мариинского театра.

 

И даже в Америке,  "Ленинградский диксиленд" был признан одним из самых лучших коллективов традиционного джаза в мире. Попасть в этот оркестр считалось большой удачей. Поэтому, когда Кувайцеву в 1981 году предложили здесь поиграть, он в полном смысле слова был "на седьмом небе" от счастья. Ведь кларнет и саксофон Олег осваивал самостоятельно, также как впоследствии и джаз, который был для Советского союза новым веянием, и никто не понимал, как нужно исполнять эту музыку

 
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Олег Кувайцев - юбилей в стиле "джаз"!

Заслуженному артисту России, бессменному руководителю "Ленинградского диксиленда" Олегу Кувайцеву на днях исполнилось 70 лет, большую часть из которых он посвятил музыке. О жизни, творчестве и феномен

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