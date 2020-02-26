Олег Кувайцев - юбилей в стиле "джаз"!

26 февраля, среда, 10:38

Заслуженному артисту России, бессменному руководителю "Ленинградского диксиленда" Олегу Кувайцеву на днях исполнилось 70 лет, большую часть из которых он посвятил музыке. О жизни, творчестве и феномене русского джаза.

Творческий вечер в честь юбиляра в Филармонии джазовой музыки собрал не только друзей и коллег, но и многочисленных почитателей джаза. Что не удивительно. Ведь "Ленинградский диксиленд", который уже больше 30 лет возглавляет Олег Кувайцев - первый советский оркестр, отправившийся на гастроли за границу. В Финляндии, например, он до сих пор собирает полные залы. И по популярности сравним разве что с коллективом Мариинского театра.

И даже в Америке, "Ленинградский диксиленд" был признан одним из самых лучших коллективов традиционного джаза в мире. Попасть в этот оркестр считалось большой удачей. Поэтому, когда Кувайцеву в 1981 году предложили здесь поиграть, он в полном смысле слова был "на седьмом небе" от счастья. Ведь кларнет и саксофон Олег осваивал самостоятельно, также как впоследствии и джаз, который был для Советского союза новым веянием, и никто не понимал, как нужно исполнять эту музыку