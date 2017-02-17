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17 февраля, пятница, 15:16

Ольга Антонова. Прекрасная и неповторимая народная артистка в преддверии юбилея

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Невозможно сосчитать, сколько ярких, неповторимых женских образов создала на сцене и в кино кавалер ордена почета народная артистка России, Ольга Антонова. А вот эту – первую свою куклу - она сделала собственными руками полтора года назад. И смело может считать новое свое призвание, чудом обретенное, подарком к 80-ти летнему юбилею, который готовится отметить актриса в этом году.

Отрывок из к/ф «Почти смешная история», реж. Петр Фоменко: "Я леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина, я леплю из пластилина куклу, клоуна, собак, если кукла выйдет плохо..."
Не только роли ( а их более 30-ти в кино и 40-ка в театре),  но и куклы выходят у Ольги Антоновой совершенно. Песенка из фильма «Почти смешная история», где она сыграла самую известную и любимую кино-роль – предвосхитила ее новое амплуа художника по куклам. Свою наставницу, Наталью Мурашову, она встретила, собирая по миру свою коллекцию кукол и весьма своеобразно в них играя.                                                                                                                                                                               

Ольга Антонова, народная артистка России: "Я их переодевала, делала им парики,  одну куклу даже  начала "резать",  винил. Потому что мне не нравились ее надбровные дуги, она была такая злая.  И я раздражалась, а потом подумала:  "Хорошо, может, она улучшится".  И потом срезала ей  брови, подбородок,  и стала кукла вот  такая жизнерадостная". 

 

Поиск "совершенной куклы" начался в жизни Ольги с детства: в начале блокады мать вывезла 4-х летнюю Олю в эвакуацию в Свердловск, большая часть вещей и все куклы остались в Петербурге.

 

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев, Александр Высоких, Первый канал-Петербург. 

 
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