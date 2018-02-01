Всем известно, что Петербург – город музеев, но еще это город мостов. Однако мало кто сегодня может точно сказать, в каком музее можно узнать, как проектировались, строились и как до сих функционируют мосты Северной столицы.
31 января, среда, 16:10
Один из лучших технических музеев Петербурга и одна из уникальных коллекций во всем мире
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Вчера, 16:10
Один из лучших технических музеев Петербурга ...
Всем известно, что Петербург – город музеев, но еще это город мостов. Однако мало кто сегодня может точно сказать, в каком музее можно узнать, как проектировались, строились и как до сих функционируют