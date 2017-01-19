Обзор значимых городских событий

19 января, четверг, 11:47

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Итоги минувшего года в промышленности и планы на будущее обсудили на прошедшем в понедельник Промышленном совете в администрации Санкт-Петербурга. В целом, город добился устойчивого роста по основным показателям: индекс промпроизводства за 11 месяцев составил 103,6%. Это существенно выше среднего значения по России. С января по ноябрь прошлого года было отгружено продукции на сумму более двух трлн рублей. Лидеры, которые показали яркий пример того, как можно выпускать востребованную продукцию были награждены премией «Сделано в Петербурге». Шесть предприятий получили от города внушительные денежные средства.



Георгий Полтавченко – Губернатор Санкт-Петербурга:



«По итогам прошлого года предприятия, которые участвовали в конкурсе, увеличили производительность труда на 9%, при этом заработная плата на этих предприятиях выросла на 10%. В инновационную продукцию было вложено более 16 миллиардов рублей».



О правилах успешного бизнеса рассказывают в торгово-промышленной палате Ленинградской области. Уже второй год подряд Правительство региона за свой счет обучает предпринимателей: привлечению инвестиций, продажам, логистике, построению бренда, планированию в рамках программы «Бизнес-акселерация». Накануне были подведены итоги очередного учебного года, лучшие выпускники в торжественной обстановке получили свидетельства и продемонстрировали свою продукцию.



Дмитрий Ялов – Зам. председателя Правительства Ленинградской области:



«Если каждый год 50 молодых, энергичных и быстрорастущих компаний будут проходить через обучение, то через 10 лет их будет уже пятьсот».

Сегодня завершается прием заявлений на запись в первые классы льготников. А уже завтра можно будет подать документы гражданам, проживающим на закрепленной территории. Запись льготников стартовала в конце прошлого года, и в декабре таких заявлений от петербуржцев было принято почти десять тысяч. В МФЦ предупреждают, что не нужно создавать вокруг этого ажиотаж и подавать документы в первый день записи.



Виталий Симонов – Начальник отдела по работе со СМИ МФЦ-Санкт-Петербург:



«Время подачи заявления не играет роли. Данный этап называется подачей заявления по так называемым закрепленным территориям, которыми являются административные районы Санкт-Петербурга. И детям гарантировано зачисление в школу, близкой к его месту проживания. Поэтому нет необходимости идти в самый первый день».

МФЦ также напоминает, что через любое отделение можно подать заявление на заключение брака в любой ЗАГС Петербурга на желаемые дату и время торжественной церемонии.



74 года назад в истории Ленинграда и всей страны произошло важное событие – День прорыва блокады Ленинграда. 27 января Петербург традиционно отмечает День полного освобождения советскими войсками города от блокады его немецко-фашистскими войсками. Город уже начали оформлять к этой памятной дате, используя все возможности наружной рекламы. На основных магистралях начнут размещаться композиции и панно. А также появятся плакаты и стикеры в метро. Памятное оформление включает в себя три серии «Ладога дорога жизни», «Стук в сердце каждого» и «Искусство выжить».



Мария Корягова – Начальник отдела дизайна городского центра размещения рекламы:



«Плакаты социальной рекламы отражают различные моменты, связанные именно с культурной и духовной стороной жизни города».



Православные россияне сегодня отмечают праздник Крещение. В РПЦ отмечают, что окунание в ледяную воду не имеет ничего общего с церковным праздником. Крещенские купания – народный обычай. Для людей с ограничениями по здоровью он противопоказан. Между тем, Чин освящения воды совершит сегодня протоиерей Петр Мухин у самой большой городской иордани в акватории Невы у Петропавловской крепости.



Алексей Аникин – Начальник Главного управления МЧС РФ по Петербургу:



«На каждой купели будут дежурить спасатели, будут дежурить люди, которые занимаются гражданской защитой населения. Будут установлены места для переодевания, обогрева. Будет медик в обязательном порядке. Мы настоятельно рекомендуем трезво оценить свои силы и здоровье перед окунанием в ледяную воду и не совмещать это с алкоголем».



Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал-Санкт-Петербург.

