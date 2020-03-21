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20 марта, пятница, 13:30

Обзор важных городских тем

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия короновирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

Начнем с общей информации. В Боткинской больнице накануне находилось чуть больше трехсот человек. Новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Правда, с подозрениями госпитализированы девятнадцать детей. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Тяжелых форм нет.

Петербургские ученые накануне "расшифровали" полный геном коронавируса. Его получили от одного из заражённых пациентов. Предполагается, что расшифрованная информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения новой инфекции.

Торговые центры, спортивные клубы, рестораны и кафе — все те места, где одновременно могут собираться более 50 человек, попали под ограничения, которые начали действовать 19 марта в Петербурге. Напомним, в Петербурге введен запрет на проведение культурных, зрелищных, спортивных, публичных и иных массовых мероприятий. Для посетителей закрыты все государственные музеи. Но это не значит, что они прекратили свою работу. В Государственном Эрмитаже, например, работа продолжается. Сотрудники воспользовались моментом провести генеральную уборку. Кроме этого посетить Эрмитаж можно в виртуальном пространстве. В Интернете организовано онлайн вещание  экспозиций, выставок и видео экскурсий.

 
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