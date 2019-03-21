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21 марта, четверг, 11:10

Обзор важных событий недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Международный форум "Экология большого города" и выставка "ЖКХ России" в эти дни проходят в Петербурге. В одном месте собрались более трех тысяч профильных специалистов, которые обсуждают вопросы ремонта и эксплуатации жилищного фонда, а также проблемы отходов и благоустройство городских территорий. Около сотни компаний из разных регионов и стран представили технические новинки, которые обещают сделать предприятия экологичнее, а городскую среду — комфортнее. Например, как бороться с наледью в следующем году, будут решать уже сейчас.

Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Сегодня  надо, наверное, в вопросах применения реагентов на этой теме останавливаться. Надо думать, в каких объемах , где, в какие периоды мы будем применять эти реагенты. Безусловно, будем советоваться с жителями, будем собирать рабочие комиссии со специалистами, экологами. Сегодня есть предложение представить свой опыт из других регионов, и мы посмотрим, изучим и где-то к началу лета  определимся с технологией применения реагентов в Петербурге в зимний период".

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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