Обзор важных событий недели

07 марта, четверг, 12:16

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В этом году впервые в Ленинградской области может быть возбуждено уголовное дело по факту сговора на аукционах. Речь идет о 18 процедурах торгов общей стоимостью около ста миллионов рублей по замене теплосетей, строительства и обслуживания котельных в Ленинградской области. Весной прошлого года в ходе мониторинга торговых площадок ФАС России обнаружила аукционы с явными признаками картеля и передала дело Ленинградскому управлению. Проверка областного ведомства выявила еще несколько подозрительных аукционов. Всего же подобных эпизодов ленинградский ФАС насчитывает порядка шестнадцати тысяч.

Руслан Абейдуллин, ВРИО зам. руководителя Ленинградского УФАС: "16 тысяч эпизодов не означает, что это 16 тысяч отдельных каких-то картелей. Это получается 16 тысяч процедур, в которых, возможно, принимали одни и те же участники. Т.е., это около 500 картелей, которые действуют у нас на территории Ленинградской области. Тот урон, который наносится бюджету. Он колоссальный".

Полтонны запрещенных наркотических средств изымают в Петербурге ежегодно. Эти данные озвучили специалисты накануне дня работников органов наркоконтроля. Запрещенными веществами каждый год травятся более четырех тысяч петербуржцев. Из них порядка 300 несовершеннолетних. Самыми неблагоприятными с точки зрения распространения наркотиков в городе считаются Калининский, Невский и Фрунзенский районы.

Надежда Бондаренко, нач. 4 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: "За последние 2-2,5 года увеличилось количество несовершеннолетних граждан нашего города, задерживаемых уже не за потребление наркотиков, не за хранение, а за сбыт. Я вынуждена признать, что наша современная молодежь поняла, что легкий способ зарабатывания денег, его можно, так сказать, использовать, продавая наркотики и добывая таким образом себе средства к существованию, особо не напрягаясь. Самое ужасное, что крайне сложно фиксировать такие случаи и привлекать к ответственности, поскольку львиная доля продажи наркотиков происходит через сеть Интернет.

В Петербурге с начала года заключены уже девятнадцать энергосервисных контрактов, из них восемь — по освещению и одиннадцать — по системам отопления. Три последних контракта на модернизацию систем теплоснабжения будут реализованы в трех школах Фрунзенского района. Только на них бюджет Петербурга сэкономит почти пятнадцать миллионов рублей.

Татьяна Соколова, директор Центра энергосбережения Санкт-Петербурга: "Мероприятия предполагают установку устройств автоматического регулирования теплопотребления в зависимости от температуры наружного воздуха. Предполагаемая экономия - 1,3 млн рублей в год. Бюджетных средств".

Как максимально эффективно, полезно и безопасно организовать отдых для школьников во время летних каникул? Ответ на этот и многие другие вопросы ищут эксперты и специалисты проекта "Индустрия детского отдыха". На одной площадке объединились организаторы детского отдыха, тур-операторы, чиновники и родители. Особенностью системы отдыха и оздоровления детей и молодежи в Петербурге является предоставление социальной поддержки в виде оплаты части или полной стоимости путевки. В этом году такую помощь получат почти 170 тысяч детей. На эти цели бюджет выделит почти 2,5 миллиарда рублей.

Юлия Короткова, нач. отдела по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Комитета по образованию. Летняя оздоровительная компания ожидается масштабной, интересной. Об этом уже говорит то, сколько заявилось к нам на прием юных петербуржцев. Порядка 200 организаций отдыха и оздоровления с интересными и лучшими программами, содержательными. И, конечно, также ожидается безопасный отдых, мы обращаем на это огромное внимание".

Власти Петербурга планируют соединить шесть городских парков велодорожками. Маршруты соединят два парка в Красногвардейском районе и четыре парка в Кировском районе. Городской центр управления парковками уже проводит конкурсы на проектирование велосипедных маршрутов. До конца этого года должен появиться проект обустройства велодорожек, а в следующем году должен быть готов проект реконструкции светофоров на этих маршрутах. Сами велодорожки появятся не раньше чем через два года.

Дарья Табачникова, зам. директора городского центра управления парковками: "Мы каждый год строим от 30 до 40 км велосипедных маршрутов. В 2017 году начали и стараемся эти темпы сохранять. В этом году мы построим 33 км велосипедных маршрутов. Это незначительная часть от общей дорожной сети Санкт-Петербурга. Но мы стараемся активно проектировать и строить сразу, чтобы постепенно нагонять".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.