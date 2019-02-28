Обзор важных событий недели

28 февраля, четверг, 11:59

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

В Петербурге вводят проект "Бережливая поликлиника", обещают вежливых людей в регистратуре, комфортный прием у врача и конец волокиты с бумажками. Врио Губернатора Александр Беглов поручил перевести все детские поликлиники Петербурга на стандарты проекта "Бережливая поликлиника" до конца этого года – на год раньше срока, обозначенного Президентом для всех подобных учреждений страны.

Лариса Соловьева, нач. отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга: "Если сравнивать с 2017 годом, то практически в 8 раз пребывание у кабинета врача сократилось. Поскольку такая рациональная организация труда, врач может позволить больше времени уделить пациенту. Чего мы и добавились, почему она пациентоориентированная. Пациент заходит, врач доброжелательно встречает и не только сидит за компьютером и бумажками, а он именно уделяет внимание жалобам, пациента, его состоянию".

В Петербурге около 30% объектов из краткосрочного плана капремонта переданы в работу подрядчикам. По остальным адресам еще заключаются контракты и идут электронные аукционы по выбору подрядных организаций. В краткосрочный план капремонта на этот год в Петербурге включены чуть больше двух с половиной тысяч объектов. Общие затраты оцениваются примерно в девять миллиардов рублей. В частности будет отремонтировано пол тысячи крыш и двести двадцать фасадов домов.

Денис Шабуров, ген. директор Фонда – регионального оператора капитального ремонта: "У нас есть контракты, которые мы уже отторговали и заключили по таким видам работ, как ремонт кровель, систем теплоснабжения, фасадов. Это сезонные виды работ, которые будут передаваться в работу при достижении положительных температур. Но те работы, которые можно выполнять круглогодично - это системы не относящиеся к системам теплоснабжения, это капитальный ремонт лифтов, противопожарной защиты... В работу предано более 860 видов работ".

Официальный старт национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" состоится уже сегодня. В Петербурге начинает работу Международный форум труда. Так же в рамках национального проекта "Демография" на форуме представят план городских мероприятий. В этом году главная цель форума определить точки роста экономики на основе человеческого капитала.

Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: "Форум очень практичен. То есть, не только посидели, поговорили, сказали, какие мы все умные, как мы друг другу понравились. Нет. Речь идет о другом. Есть проблема, обсудили, нашли варианты решений. Примут участие депутаты ГД РФ, члены Совета Федерации, представители всех профильных комиссий, поэтому обсуждения будут предельно практичными".

К 2024 году в Петербурге планируется увеличить долю утилизированных и переработанных отходов с двадцати процентов до шестидесяти. "Болевые точки" реформы обращения с отходами, а также проблемы становления новой отрасли и форматы взаимодействия с российским экологическим оператором на днях обсуждались в Москве. Спикеры встречи, в первую очередь, акцентировали внимание на необходимости повышения объемов переработки отходов. На данный момент в Северной столице работает государственное предприятие, которое может ежегодно перерабатывать более четырехсот тысяч тонн отходов в год. Более того Петербург вои усилия объединяет с Ленинградской областью.

Кирилл Пащенко, зам. Председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: "Проследив динамику роста образования ТБО, понимая те объемы и те объекты, котоыре уже существуют их мощности, которые тоже не являются безграничными, мы создаем совместный план по созданию дополнительных мощностей как по преработке ТКО и в данном случае будут задействованы территории и Петербурга, и Ленинградской области, так и создание новых полигонов по захоранению хвостов. Т.е. тех отходов, которые прошли уже переработку, и которые все-таки придется захоронить, потому что нет таких технологий, которые позволили бы отходы переработать в ноль".

Урок безопасности дорожного движения для детей, который проводят сотрудники ГИБДД прямо в трамвае - часть большой программы Горэлектротранса и полиции. Польза от таких уроков уже очевидна. В прошлом году снизилось количество ДТП с участием детей-пешеходов. Однако увеличилось число пострадавших в ДТП детей, будучи пассажирами. Родители по каким-то причинам не пристегивают своих детей ремнями безопасности. Видимо, такие уроки нужно проводить и для взрослых.

Кирилл Кассин, старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербургу, капитан полиции: "Мы учим, конечно, детей, проводим данные экскурсии, ходим в школы какие-то мероприятия, чтобы детки сами, даже если папа с мамой, либо кто-то кто везет их, забыли, они сами пристегивались, чтобы это было на автомате".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновска. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.



