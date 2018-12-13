Обзор важных событий недели

13 декабря, четверг, 11:37

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Все медицинские учреждения Петербурга к концу следующего года смогут перейти на электронные больничные. Об этом сообщила вице-губернатор города Анна Митянина. В городе уже выдано более ста тысяч электронных больничных, а возможность предъявить листок нетрудоспособности к оплате в электронном виде имеют полтора миллиона петербуржцев. Более того, информацию в электронном формате начали собирать уже и на уровне скорой помощи, для этого врачам выдали около двухсот планшетов для внесения данных. Цифровые нововведения - часть приоритетного городского проекта "Электронное здравоохранение".

Анна Митянина, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Мы близки к тому, чтобы вся единая система электронного здравоохранения была хранилищем всей истории болезни. Независимо от того чем болел, когда болел человек, и куда он за медицинской помощью обращался. Поэтому все что сейчас делают врачи скорой помощи – это заготовка для того чтобы в ближайшее время любой пациент мог в любой момент открыть портал мое здоровье и посмотреть все, что о нем там содержится.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.