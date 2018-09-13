Обзор важных событий недели

13 сентября, четверг, 12:21

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

Семь петербуржцев были отмечены за заслуги в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия. Им впервые вручили премии имени Александра Невского. Губернатор Петербурга ее учредил этим летом. Премия присуждается россиянам, которые продемонстрировали образцовое выполнение гражданского и воинского долга, приверженность идеалам нравственности и культуры.. Номинации премии: "Патриотизм", "Благотворительность", "Возрождение", "Созидание", "Единство и мужество".

Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Правительство высоко ценит тех людей, который вносят вклад в развитие нашего города, в культурные социальные и различные проекты. И граждане, а в данном случае победители премии, они действительно внесли значительный вклад в дела и события нашего города".

Школа в новом жилом квартале – это гарантия того, что ребенок будет учиться в современном образовательном центре. Новые петербургские школы, которые уже построены или еще готовятся к сдаче, не ограничиваются наличием кабинетов и оборудования только для обязательной программы. Они строятся и проектируются как научно-познавательные центры. Для Петербурга такой подход положительным образом влияет на экономику и облик города в целом.

Ирина Асланян, зам. Председателя Комитета по образованию: "С 2011 года по сей день построено 30 новых школ. Только в этом году к 1 сентября было открыто 5 новых школ. Большая часть новых школ, которые сегодня строятся - это школы, рассчитанные на большое количество детей – свыше тысячи. И поэтому мысль о том, что школа должна быть не просто школой, а научно-техническим центром для ребят, она, наверное, актуальна".

В Петербурге проходит форум "Мир, доступный для всех!". Представители общественных организаций, власти и бизнеса вместе пытаются улучшить инклюзивный туризм, обсуждают проблемы доступности для маломобильных групп населения объектов культурного и исторического наследия. А также, чтобы доступная среда в создаваемых общественных пространствах, была доступной для всех.

Юлия Яганова, президент Петербургской правозащитной общественной организации инвалидов "На коляске без барьеров": "Мы руководствуемся тем, что доступно - это равно комфортно каждому. Соответственно, создавая доступную среду и развивая социальную услугу, мы по идее заботимся не об инвалидах только. Мы в целом повышаем качество всего общества в целом".

Менеджеры, программисты, инженеры-технологи и еще пара тысяч предложений занятости были доступны для петербуржцев на общегородской ярмарке вакансий. Соискатели могли найти здесь интересные предложения о работе и узнать о необходимых навыках, с помощью которых можно стать востребованным специалистом на рынке труда. По данным Центра занятости населения уровень безработицы в Петербурге сегодня на отметке четыре десятых процента. Один из самых низких в стране.

Елена Соколовская, зам. директора Центра занятости населения Санкт-Петербурга: " Если работодатель заявляет четкую позицию, что мне нужен такой и такой – это найти сложно. Если работодатель понимает, что компетенции можно приобрести и у него, либо человек может развиваться, тогда у нас персонала переизбыток. Если же мы будем брать четко и жестко тогда да, нехватка квалифицированного персонала с учетом жестких требований работодателя может наблюдаться".

Рассчитать и получить компенсацию, узнать о положенных именно вам пособиях или льготных путёвках в санаторий - всё это возможно нажатием пары кнопок в телефоне. Фонд социального страхования запустил новое мобильное приложение "Социальный навигатор". Людям с ограниченными возможностями здоровья не придётся лично приходить в отделение Фонда, чтобы оформить льготные билеты или получить информацию о выплатах и их размере. Мобильное приложение также поможет узнать весь положенный набор бесплатных социальных услуг в конкретной жизненной ситуации.

Татьяна Заморочко, нач. правового отдела Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ: "Сейчас там есть информация относительно услуг фонда социального страхования, после заключения соглашения с городом Петербургом мы начнем публиковать там информацию о социальных услугах города, и инвалиды или просто люди с какой-то жизненной ситуацией сомогут максимально узнать не только о государственных, но и муниципальных, и городских услугах, которые им полагаются".

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.



