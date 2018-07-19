Обзор важных событий недели

19 июля, четверг, 13:07

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Петербург готовит законодательную инициативу для борьбы с несанкционированными свалками. В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности пояснили, что намерены добиться изменения одной статьи административного кодекса, в частности, увеличение штрафа за нелегальные перевозки и сброс мусора. Их размер должен вырасти как для физлиц, так и для должностных лиц. Еще одной эффективной мерой может стать лишение водительских прав тех, кто перевозит или сбрасывает отходы. Это позволит избежать перекладывания ответственности с юридического лица на водителя, для которого в настоящее время максимальный штраф составляет 2 тысячи рублей.

Александр Кучаев, зам. председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга: "Такие поправки в КоАП мы планируем подготовить в течение месяца, направим их на экспертизу в Юридический комитет администрации и в случае положительного заключения надеемся данный документ будет подписан губернатором. И дальше - в Совет Федерации".

Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости гепатитами в эти дни говорят много. Всемирный день борьбы с гепатитом в этом году походит под лозунгом "Диагностировать и лечить". И если с первым в Петербурге более или менее все в порядке - на учете только с гепатитом С состоят более десяти тысяч человек, цифра весьма высокая - то вот с лечением пациентов есть сложности. И главная – нехватка средств. Сертифицированные препараты стоят баснословных денег. Вылечить ими всех нуждающихся не могут. Потому пациенты образовывают "клубы покупателей" индийских препаратов-аналогов. России просто необходима национальная программа борьбы с гепатитами. И пока ее нет, бесплатное лечение ежегодно получают лишь сотни из десятка тысяч нуждающихся.

Алексей Яковлев, главный врач клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина: "Эти клубы образовались потому что разница стоимости дженериков, которые привозят, и официальной ценой, которая существует в нашей стране, достигает, по-моему, 10 раз, то есть юди покупают лекарства в 10 раз дешевле. Поскольку эта задача экономическая, а не медицинская, мы также понимаем, что выполнение программ по ликвидации гепатита С при существующих ценах на препараты, которые позволяют в 95-98% излечиться и порой за 8 недель, недоступно из-за объема средств".

В Петербурге продолжился масштабный ремонт дорог, который частично прерывался на время Чемпионата Мира по футболу. Замена асфальта уже началась в центре города, в Приморском, Выборгском, Калининском районах. С 30 июля начнется ремонт второй части Невского проспекта — от площади Восстания до площади Александра Невского. Замена асфальта на главной магистрали города продлится до конца августа. Объем адресной программы по статье "Ремонт дорог" в этом году составляет 5 млрд рублей на сто одном адресе.

Владимир Кохан, начальник управления по ремонту объектов транспортной инфраструктуры Дирекции транспортного строительства: "Основные все адреса по ремонту дорог планируется завершить 30 сентября, единичные адреса – ремонт трамвайных путей, специфические адреса, которые можно выполнять в октябре, буду завершены до конца октября".

Несмотря на жаркую погоду, установившуюся в Петербурге, инспекторы Роспотребнадзора настоятельно не рекомендуют купаться во всех городских водоемах. Подчеркнем, эпидемиологи забраковали абсолютно все водоемы Петербурга. После проверки оказалось, что даже Безымянное озеро в Красном Селе, которое еще недавно считалось единственным безопасным объектом, не предназначено для купания.

Ольга Смелова, нач. отдела надзора за коммунальными объектами Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу: "Управлением в летний период проводится еженедельный мониторинг состояния воды, водных объектов для купания по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Согласно результатам мониторинга на сегодняшний день все водные объекты, используемые для купания не соответствуют гигиеническим нормативам".

Эпидемиологи напоминают петербуржцам, что употребление воды из водоемов для питья или ее случайное заглатывание может привести к заражению острыми кишечными инфекциями.

В Петербурге во всю готовятся к дню ВМФ. Накануне репетировали воздушную часть парада, который состоится 29 июля. Она не менее зрелищная, чем водная. В небо с разных аэродромов поднялись истребители, вертолеты, бомбардировщики. Боевые машины взяли курс на устье Невы. Шли группами, высота минимальная. И здесь, говорят пилоты, очень важна координация всех участников. Трансляцию главного морского парада будет вести Первый канал, не пропустите.

Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.