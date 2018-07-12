Обзор важных событий недели

12 июля, четверг, 12:32

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Петербург и Ухань провинции Хубей Китайской Народной Республики подписали "Дорожную карту" сотрудничества. Это своего рода закрепляющей план совместных мероприятий на ближайшие несколько лет, в котором обозначены все перспективные направления: гражданское общество, экономика, культура, туризм, спорт, окружающая среда и, конечно, обеспечение транспортного сообщения между городами.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Нам очень интересно развивать сотрудничество с вашим городом и в целом с провинцией, потому что ваш город по праву считается одним из мощных промышленных центров, центров экономического района Ян-Зы. И у нас есть четкие направления, по которым мы можем сотрудничать".

Уже сейчас между Петербургом и Уханью налажено регулярное авиасообщение. Впереди разработка перспективного железнодорожного маршрута , который соединит Азию и Европу. Скоростной поезд, который пройдет черед Петербург, будет следовать из Китая в Финляндию . Кроме того, в ближайшее время будет тщательно проработано и предложение для китайских промышленных предприятий, которые смогут расположиться в особой экономической зоне Северной столицы.

Петербург готовится ко Дню ВМФ. Вице-губернатор Александр Говорунов и его коллеги из профильных ведомств, рассказали горожанам и гостям города, как готовиться к этому празднику. По словам чиновников, в эти дни стоит отказаться от личного автомобиля и отдать предпочтение метро. В дни репетиций военно-морского парада 22 и 26 июля с 11 до 13 часов разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В это время с 10:00 до 14:00 станет бесплатным Центральный участок Западного скоростного диаметра. В Кронштадт в день парада 29 июля можно будет попасть только по пропускам и приглашениям, а дамба будет открыта только для общественного транспорта.

Александр Федотенков, заместитель главнокомандующего ВМФ России: "Главный военно-морской парад является и своеобразным итогом подготовки, развития, военно-морского флота за прошедший год . Вот за истекший период мы уже приняли в состав ВМФ 12 боевых кораблей и катеров и до конца года планируем принять еще в состав вмф 19 боевых кораблей, катеров и подводных лодок".

Всего в военно-морском параде примут участие 41 боевой корабль и подводная лодка, 38 воздушных судов и четыре тысячи военнослужащих. К празднику присоединятся и международные делегации. Военные музыканты из Китая, Вьетнама, Индии покажут свое мастерство.

Северная столица вошла в тройку лидеров - городов, принимающих ЧМ-2018.Согласно составленному рейтингу заполняемость стадиона "Санкт-Петербург" в эти дни - 99, 3 процента. В среднем на каждый матч здесь приходят 45 тысяч 784 зрителя. В Северной столице прошло уже пять игр, и посещаемость составила 319 тысяч 994 зрителя. При этом нужно учитывать и вместимость стадиона. На время чемпионата она составляла 64 тысячи 468 зрителей.

Панкевич Евгений Викторович, председатель Комитета по туризму: "Самый главный результат ЧМ заключается в том, что это не только болельщики, это не только посещаемость этого года, но это также посещаемость всех последующих лет, и мы видим , что здесь итог наблюдается позитивный , и мы проделали большую работу, чтобы подтвердить это . И в следящие и последующие годы мы ждём увеличение количества гостей и прибывающих туристов".

Кроме того, Петербург вышел в лидеры и в области общественного питания. Специалисты составили список российских городов с самой вкусной уличной едой. Опросив футбольных болельщиков и туристов в соцсетях, установили, что лучший стрит-фуд - в городе на Неве. Особенно фанатам здесь понравились шоколадки и пирожные, выполненные в виде футбольных мячей.

За последнюю неделю в Ленобласти зарегистрировали три случая заражения клещевым энцефалитом — впервые с начала сезона. В Петербурге, по данным Роспотребнадзора, на сегодня уже 16 таких больных.

Ирина Чхинджерия, начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу: "Среди обратившихся не более 10 процентов , которые пострадали на территории города. Основная масса – это свыше 90 процентов - это люди, которые находились на территории Ленинградской области, Новгородской, в Карелии, то есть на других эндемичных территориях".

В Петербурге с начала этого сезона в медицинские организации обратилось 9 083 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе полторы тысячи детей до 17 лет включительно. Стоит отметить, что самой эффективной мерой профилактики энцефалита является вакцинация. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге привито более 38 тыс. человек.

В Петербурге подведены итоги регионального этапа известного конкурса "Сто лучших товаров России". Каждый год борьбу за победу в нем ведут сотни предприятий, потому что стать лауреатом или дипломантом значит - обеспечить на многие годы доброе имя своей продукции, о которой будет знать вся страна. По данным исследований, объемы продаж у победителей конкурса увеличиваются на 10-25%.

Галина Иванова, заместитель генерального директора ФБУ "Тест-Санкт-Петербург": "Для того чтобы оценить эту продукцию, проводятся и дегустационные комиссии, и экспертные заседания экспертов, которое уже прошло. И мы приблизительно знаем количество балов, которое набрало каждое предприятие. Но на общественном смотре мы их еще раз хотим услышать, может быть есть какие-то преимущества , о которых предприятие может сказать. По результатам экспертных оценок, по результатам сегодняшнего смотра комиссия примет решение кого рекомендовать дальше на этап самого конкурса в Москву".

Конкурс проходит уже в 21 раз. В этом году на региональном этапе приняли участие 29 товаров от 18 предприятий Санкт-Петербурга и семь товаров от трех предприятий Ленинградской области.

Ирина Товкалева. Олег Подъечев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.