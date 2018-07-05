Обзор важных событий недели

05 июля, четверг, 13:48

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми события, происходящими в стране и в Петербурге.

Стоимость услуг ЖКХ в Петербурге с 1 июля выросла в среднем на пять процентов. О грядущем повышении предупреждали ещё в прошлом году. Председатель правительства страны Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее лимиты повышения стоимости. В Петербурге их могли увеличить сразу на шесть процентов. Но с учетом оптимизации затрат предельный индекс был снижен на один процентный пункт.

Ирина Богуславская, заместитель Председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга: "В среднем это составит 89 рублей. А вместе с жилищными услугами около 120 рублей в месяц на одного человека. Причем в месяц, когда есть отопление. А малообеспеченным гражданам и тем людям, которые имеют право на льготы, бюджет запланировал и выплачивает из своего кошелька более 14 млрд рублей".

С 1 июля в России заработала новая редакция ПДД, которая вводит новые знаки для автомобилистов. Среди них заперт на въезд транспорта с грязным выхлопом, а именно с двигателями класса "Евро-0", "Евро-1", "Евро-2" на определенные участки. В Петербурге такие знаки могут появиться вблизи парковых зон. Также заработала поправка в законодательство, согласно которой степень опьянения водителей будут определят по анализу крови, причем в том случае, если водитель без сознания, притворяется или по каким-то причинам не может в течение получаса сдать биоматериал. Административная ответственность наступит, если в крови больше трех десятых промили. Еще одно новшество – госпошлина за выдачу водительского удостоверения увеличена до трех тысяч рублей.

Татьяна Суслова, начальник пресс-службы УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: "Хотелось бы обратить внимание, что пошлина будет увеличена для нового водительского удостоверения, которые в ближайшее время будут применяться. Это водительские удостоверения с чипом. На старые бланки, которые мы сейчас используем госпошлина остается в том же размере".

Петербург способен улучшить свои позиции в национальном рейтинге по уровню содействия конкуренции. Два года назад город поднялся сразу на 29 пунктов и занял 16-е место. Итоги 2017 года пока не объявлены, но большая вероятность, что Петербург поднимется ещё выше. В настоящий момент в городе работает около 380 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудятся более миллиона горожан. Благодаря и этому, и инновационному подходу малый бизнес составляет серьёзную конкуренцию крупным компаниям.

Вячеслав Тукаев, зам. руководителя Управления ФАС по Санкт-Петербургу: "За период до 2020 года мы должны организовать совместную работу с органами власти таким образом, чтобы произошло развитие конкуренции, причем не искусственно, а естественным путем. Чтобы произошло уменьшение количества нарушений. Т.о есть, все должностные лица органов власти должны понимать какие документы они сдают, подписывают. Которые были направлены на развитие конкуренции, а не наоборот, прекращение каких-то действий либо уменьшение допустимости действий хозяйствующих субъектов".

Циклотрон нового поколения для производства радиофармпрепаратов в торжественной обстановке запустили в отделении ядерной диагностики центра протонной терапии Медицинского института имени Березина. Радиофармпрепарат, который будет производить этот циклотрон необходим для диагностики. Она позволяет выявить опухоль в организме человека и оценить ее динамику в процессе лечения. С помощью такого аппарата смогут готовить радиофармпрепараты для проведения обследования у более 10 тысяч онкологических пациентов ежегодно.

Аркадий Столпнер, председатель Правления Медицинского института им. Березина Сергея: "Мы подписали с городом соглашение. Мы наверняка установим сканер на юге города и будем возить по ЗСД, и мы обсуждаем возможность доставки радиофарм препаратов еще с другими областями. Поэтому этот циклотрон будет работать не только на Санкт-Петербург, но и на другие области".

Почти полтысячи городских дворов Петербурга в этом году обретут новый вид. В городе продолжается реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Помимо этого в Петербурге продолжится строительство велодорожек и будут реконструированы тринадцать общественных пространств, в числе которых пять скверов и пляж "Офицерский" в Сестрорецке.

Ольга Тарасюк, нач. отдела по вопросам формирования комфортной городской среды: "На 2018 год планируется выполнить работы на 3,8 млрд рублей. У нас благоустройством территорий занимались и до начала формирования комфортной городской среды. У нас это проводилось ежегодно правительством выделялось на это финансирование. Эта работа для нас не новая".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.