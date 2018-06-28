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28 июня, четверг, 12:58

Обзор важных событий недели

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Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Накануне в Петропавловской крепости чествовали лучших выпускников Высших учебных заведений Северной столицы. В атриуме комендантского дома собрались 60 дипломированных специалистов – по одному от каждого ВУЗа Петербурга. Каждому были вручены почетные грамоты Губернатора Северной столицы и памятные статуэтки от Совета ректоров. 

Рената Абдулина, председатель комитета по молодежной политике Санкт-Петербурга: " Это еще одно признание заслуг, еще одна оценка достижений молодых людей, и я думаю, что это будет еще одним стимулом для того, чтобы добиваться большего в жизни и никогда не останавливаться на достигнутом".

Между тем началась приемная компания в высшие учебные заведения Северной столицы. В этом году в ВУЗах увеличилось количество мест по всем уровням образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. Петербург становится все более популярным городом для студентов, в международном рейтинге он занимает уже 76 строчку из 100. Это отражается, как на притоке абитуриентов из-за рубежа, так и из регионов нашей страны. 

Анатолий Оводенко, зам. председателя Совета ректоров ВУЗов Петербурга и ЛО, президент ГУАП: "Количество иногородних, зачисленных на очные отделения в наши ВУЗы, увеличивается. Для сравнения: в 2016 году их было 36%, в прошлом году 69,6%,  около 70% - 37:16 

Наиболее популярными ВУЗами у абитуриентов остаются Петербургский государственный университет, ИТМО, Политехнический, горный университет и Университет имени Герцена. Все они занимают уверенные позиции в международных рейтингах. 

Реализация государственной программы по развитию системы социальной поддержки петербуржцев идет согласно намеченному плану. В прошедшем году были проиндексированы все социальные выплаты, а меры адресной социальной поддержки получили более 2,5 миллионов человек. Все более востребованы услуги негосударственных компаний, которые ориентированы на различные социальные группы. 

Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга: "У нас сегодня 38 организаций в реестре негосударственных, которые предоставляют комфортные и конкурентно способные с государственными учреждениями услуги. Право каждого жителя выбирать, куда ему идти в государственное или негосударственное учреждение. Многие выбрали негосударственный сектор, потому что им это удобнее, мобильнее и комфортнее, они не обременены теми нормативными уловиями".

Повышение качества жизни и увеличение ее продолжительности, работа над демографической ситуацией для увеличения рождаемости на берегах Невы – это приоритетные задачи на ближайшие годы для Санкт-Петербурга. 

Многофункциональные центры Санкт-Петербурга "Мои документы" сегодня регистрируют более полумиллиона обращений граждан за один месяц. Почти треть этого документооборота - это обращения предпринимателей и представителей бизнеса. Чтобы облегчить и упростить работу, как бизнес сектора, так и центров по работе с населением, было решено создать узкоспециализированные МФЦ. 

Виталий Симонов, начальник отдела по работе со СМИ МФЦ Санкт-Петербурга: " У нас со второго июля начинают в городе работу МФЦ для бизнеса, которые будут ориентированы на работу с частными предпринимателями, бизнесменами, а также гражданами, которые хотят начать свою предпринимательскую деятельность. С июля начинают работать два МФЦ в Калининском районе и Приморском. В Приморском это будет МФЦ по адресу Богатырский проспект 52/1, а в Калининском районе это будет бизнес зона на 12 окон, которая будет работать на "полюстровском 61".

Туристский ажиотаж, который Петербург испытывает в связи с проведением в городе матчей Чемпионата Мира по футболу, улучшает имидж Северной столицы. На берегах Невы уже побывало более 200 тысяч футбольных болельщиков, к концу чемпионата эта цифра должна достигнуть 700 тысяч человек. 

Евгений Панкевич, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга: "Нас радуют различные иностранные рейтинги, которые говорят о том, что Петербург стоит на первом месте среди городов организаторов Чемпионата Мира и по инфраструктуре, и по комфорту, и по всему. Эффект от Чемпионата мира мы будем ощущать и в последующие годы, и это наша приоритетная задача при таких событийных мероприятиях такого уровня". 

Тимур Мамонов, Олег Подъячев, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург. 


 

 
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