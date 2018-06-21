Обзор важных событий недели

21 июня, четверг, 13:25

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

1:0 в пользу ресторанов! Чемпионат Мира по футболу повысил посещаемость петербургских кафе и баров на пятьдесят процентов. Ожидания владельцев заведений общественного питания мундиаля начинают оправдываться. Причем это итоги только первой недели мирового спортивного праздника. Сравнивали эти цифры со средними показателями прошлых лет. Серьезных жалоб на обслуживание пока не поступало. Предварительные данные озвучил Председатель Председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев.

Эльгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга: "На сегодняшний день рестораторы отмечают повышение посещаемости их предприятий минимум на 50%. А некоторые говорят, что в два раза. Они, конечно, здорово устают. Но цены, сразу скажу, по нашим данным такой фиксации нет, что цены поднялись специально под чемипионат. И нам конечно важно, чтобы еще были соблюдены все санитарные нормы. Но все службы на чеку".

Петербургские кардиологи провели уникальную операцию с интеллектуальным дефибриллятором. Он позволяет контролировать сразу несколько функций сердца. За работой импланта врачи могут наблюдать удаленно. После установки умного прибора сердце пациента будет биться как минимум еще пять лет. Кстати, устройство не только стимулирует, но и оказывает экстренную помощь. За считанные секунды проводит диагностику аритмии и посылает частые импульсы или даже шоковые разряды.

Сергей Юзвинкевич, руководитель Городского юго-западного центра интервенционной аритмологии: "Порядка 10 млн человек в России болеет тяжелой сердечной недостаточностью из них половина подвержена риску внезапной смерти, связанной с нарушением ритма сердца. Эти аритмии протекают молниеносно, если в ближайшее 1-2 минуты пациенту не будет оказана специальная врачебная помощь, он может погибнуть. Вот такой прибор способен мгновенно практически уловить, что у пациента случилась такая аритмия, пока даже пациент не почувствовал первых симптомов этот стмимулятор способен эту аритмию снять".

Почти девять миллиардов рублей потратят в Петербурге на капитальный ремонт жилых домов. Из более двух с половиной тысяч запланированных видов работ уже выполнена четверть. Эти данные озвучило руководство регионального оператора Фонда капитального ремонта. Почти на трех сотнях домов будет обновлен фасад. В этом году взялись ремонтировать панельные дома в спальных районах города, многие из которых, увы, выглядят, печально.

Денис Шабуров, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Санкт-Петербурге: "В Петербурге много объектов культурного наследия, исторический центр, который виден большому количеству туристов, гостям города, а капитальный ремонт панелей, который здесь мы видим, это ремонт для людей проживающих в спальных районах. Он меняет облик многоквартирных домов, архитектурный облик районов. И в принципе в сочетании с благоустройством дает очень мощный положительный эффект для тех, кто проживает в этих домах".

Новые смыслы и правила развития городских агломераций ищут участники международного форума пространственного развития. Обсуждают особенности и перспективы мегаполисов. В частности, как новые поколения и цифровые технологии влияют на облик и жизнь городов. Главный катализатор изменений, по мнению экспертов, это жители. На форум в качестве экспертов и спикеров приглашены больше 80 человек не только из России, но и Европы, стран СНГ, Азии и Америки.

Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга: В центре внимания форума вопросы, которые связаны сегодня с искусственным интеллектом, со смарт технологиями, которые буквально пронизывают все наше общество. И опять же давайте откровенно говорить, те ценности, которые сегодня отличает наше информационное поколение. То поколение, которое будет жить в будущем. Кстати, будущее, которое будет формироваться сегодня".

Экзамены по литературе и физике завершают основной этап проведения ЕГЭ. На экзамен по литературе зарегистрировалось свыше трех с половиной тысяч человек. На физику – почти вдвое больше. На днях уже стали известны результаты по первым трем предметам: математике, географии и информатике. Трое школьников уже имеют двести баллов из двухсот возможных.

Ирина Асланян, председатель ГЭК Санкт-Петербурга: "То что результаты у нас в Петербурге по большинству предметов выше среднего чем в России - это хороший крепкий результаты. И если результаты сопостовимы с результатами прошлого года – нас это устраивает. С каждым годом средний бал ЕГЭ расти не может, иначе он дойдет до 100 баллов. Поэтому где-то чуть больше, где-то на том же уровне. Это нормальные результаты, которое сопоставимы с прошлыми годами".

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.