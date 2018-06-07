Обзор важных событий недели

07 июня, четверг, 13:17

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

Несмотря на сложности в геополитике, Петербург был и остается открытым всеми миру. Об этом заявил Губернатор Георгий Полтавченко на встрече с представителями консульского корпуса. 204 страны остаются торговыми партнерами Петербурга. Внешний торговый оборот с ними составил более 44 млрд. 600 миллионов американских долларов, что то на двадцать процентов больше, чем в 2016 году. Партнерские отношения с каждым годом лишь укрепляются.

Георгий Полтавченко, Губернатор Санкт-Петербурга: "Я хотел бы отметить со многими нашими партнерами мы реализуем многолетние проекты. Неделя Германии в Санкт-Петербурге, неделя северных стран, фестиваль "Японская весна", фестиваль норвежских викингов. Вот уже пять лет проводится конгресс "Славянский мир", который зарекомендовал себя как площадка для диалога восточной Европы и Балканских стран".

Петербург готов к проведению Чемпионата Мира по футболу. Об этом накануне на специальной пресс-конференции заявил вице-губернатор города Владимир Кириллов. Напомним, что в рамках мундиаля в Петербурге пройдет семь матчей, в том числе полуфинал и игра за третье место. Кстати, Северная столица – самое популярное направление у болельщиков. Чемпионат Мира принес городу массу реализованных проектов: дорожные развязки, мосты, транспорт, новые станции метро, спортивные объекты и многое другое. Между тем в Петербург уже начинают приезжать главные участники события – футбольные команды.

Владимир Кириллов, вице-Губернатор Санкт-Петербурга: "Девятого июня прилетает в Петербург сборная Саудовской Аравии, которая будет тренироваться на базе ФК Зенит в Удельном парке. 11 июня встречаем команду Хорватии, которая будет тренироваться в поселке Рощино ЛО, 12-го к нам прибудут команды Коста-Рики, Англии и Кореи, которые выбрали для тренировок новые спортивные площадки Павловск, Зеленогорск и Ломоносов".

Объем закупок Комитета по транспорту в прошлом году составил порядка двадцати трех млрд. рублей. Основная доля (девяносто четыре процента из этого) – российские поставщики и производители. Еще тридцать пять процентов от этой доли – производители из Петербурга. Такими цифрами поделился глава Комитета по транспорту Олег Матвеев в ходе отраслевой недели в Центре импортозамещения. Деловая программа мероприятия тесно пересекалась с представленными инновационными проектами в транспорте.

Олег Матвеев, председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга: "Сейчас Санкт-Петербург закупил, например, 115 троллейбусов с автономным ходом. Это новое инновационное решение, которое удобно развивать в новых районах города, где можно теперь обходиться без строительства дополнительной транспортной инфраструктуры, и мы видим, что сегодня уже достаточно интересно и востребовано пассажирами".

В этом году социальная сфера отмечает сразу два важных праздника: День социального работника и 100-летие социальной службы России. В Петербурге в системе социальной защиты работают свыше 20 тысяч человек. За весьма скромное жалование каждый день они рядом с теми, кто нуждается во внимании и поддержке: пожилые люди, ветераны войн, дети, оставшиеся без попечения родителей, бездомные, инвалиды, семьи с детьми.

Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: "Нет ничего дороже и приятнее, есть благодарность человека, которому ты помог бескорыстно. Мы стараемся эти нормы все соблюдать, этому следовать и благодарны нашим горожанам за это".

Бесплатный экскурсионный автобус сделал свой первый рейс по пушкинским местам Петербурга. В дальнейшем он будет ходить три дня в неделю, по две экскурсии, рассчитанные на полтора часа каждая. С осени количество выездов планируется увеличить. Экскурсии будут вести сотрудники Приморского культурного центра, планируются маршруты по паркам и скверам Петербурга, церквям и храмам, а также местам, связанным с Петром I.

Николай Цед, глава Приморского района Санкт-Петербурга: "Это своего рода уникальный социальный проект, он был задуман для наших жителей, особенно для многодетных, малообеспеченных семей, автобус предназначен для экскурсий. Многие считают, что наш район обделен историей, на самом деле он сопричастен к истории Санкт-Петербурга".

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.