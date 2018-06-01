Обзор важных событий недели

31 мая, четверг, 13:47

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге.

В Петербурге в эти дни проходит Международный форум "Безопасность на транспорте". В преддверии Чемпионата мира по футболу сотрудники различных служб обсуждают готовность принимающей стороны к предстоящему событию . Эксперты говорили о государственном регулировании и новых технологиях защиты транспортного комплекса, в том числе кибербезопасности.

Анатолий Выборный, заместитель Председателя Комитета по безопастности и противодействию коррупции Государственной Думы ФС РФ: "Данный форум - это единственная площадка в России, где прорабатываются наиболее актуальные вопросы , которые имеются в области транспортной безопасности , в целом мы рассматриваем вопросы по транспортному комплексу страны и вырабатываем стратегию по их оперативному решению".

Форум в этом году на своей площадке собрал 600 участников из 10 стран. В программе около 20 мероприятий. Кроме пленарных заседаний пройдет еще выставка отрасли. Форум продлится до 1 июня.

Первая смена в детских оздоровительных лагерях заработала. В этом году на отдых юных петербуржцев из городского бюджета будет потрачено два миллиарда 260 миллионов рублей . Спрос на этот вид отдыха по сравнению с прошлым сезоном вырос на 10 –15% . По мнению экспертов происходит это, в том числе из-за переориентации на внутренний туризм. Также играет роль и то, что работающие петербуржцы могут получить компенсацию части стоимости путевки.

Адрей Борщевский, заместитель председателя Комитета по образованию: "Более ста тридцати пяти тысяч юных петербужцев выедут с поддержкой бюджета Санкт-Петербурга , 15 категорий из 17 выедут за полную оплату стоимости за счет правительства, и две категории - с оплаты части стоимости. Это 16317 рублей - мера социальной поддержки, оказанная в этом году. И при заключении договора, родители оплачивают только часть".

Сегодня в городской реестр попало 218 лагерей. Куда именно отправить ребенка решает родитель после получения сертификата. Средняя стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь на сегодняшний день составляет 35 тысяч рублей.

В Петербурге отметили День Предпринимателя стартом открытой приемной Комитета имущественных отношения на базе городского центра развития и поддержки предпренимательства. Теперь предствители малого и среднего бизенса смогут ежедневно консультироваться с чиновниками по вопросам аренды комерческой недвижимости. Вторая такая площадка заработает в течении этого года в Невской ратуше, куда в ближайшее время переедут все профильные комитеты правительства Сантк-Петербурга.

Михаил Мокрецов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, председатель Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга: "Фактически у нас будут существовать два таких пространства, в которых будет организовано взаимодействие , оно будет регламентировано, оно будет понятно по времени, по ритму , по вопросам, которые будут обсуждаться. Будут созданы великолепные условия для того, чтобы обеспечить такой открытый формат взаимодействия".

Также в день предпринимателя в едином центре для представителей малого и среднего бизнеса подготовили большую деловую программу, в которую вошли различные встречи, круглые столы и консультации различных экспертов.

Петербург готовится отметить день защиты детей. В этом году городские власти постарались подготовить такую культурную программу, чтобы каждый юный петербуржец смог бесплатно посетить концерты, мастер-классы, экскурсии, спектакли. В каждом районе городе будет подготовлена своя праздничная программа. Сегодня в Петербурге проживают 573 тысячи семей, в которых воспитываются 864 тысячи детей.

Елена Фидрикова, заместитель председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга: "Поскольку не каждая семья может себе позволить регулярно посещать театры, музеи, вот как раз этот план, эти мероприятия, которые пройдут практически на территории каждого района и в городе. Они будут ориентированы на то, что если кто-то еще остался в условиях города, они могут всей семьей посетить и праздники, и фестивали , и забеги , и театры, и конечно, концерты, которые будут посвящены чествованию лучших семей, детей и поднятию хорошего настроения".

Также 1 июня в Петербурге пройдет традиционная акция "Белый цветок". У станций метро волонтеры будут обменивать их на пожертвования для лечения детей с тяжелыми заболеваниями. Акцию традиционно проводит Детский хоспис.

В Петербурге открылась выставка народных художественных промыслов и ремесел "Невский ларец". Кузнецы, резчики по дереву, художники 30 мая представили свои лучшие изделия в "Ленэкспо".