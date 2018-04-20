Обзор важных событий недели

19 апреля, четверг, 13:05

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Новые тренды экономики, современные рабочие места, безопасный город — это ключевые темы Петербургского цифрового форума. Это новая площадка для прямого диалога всех субъектов создаваемой в стране цифровой экономики. Городские власти уже заключили соглашение с несколькими компаниями, касающиеся развития системы безопасный город. А Комитет по туризму подписал документ о сотрудничестве с крупнейшей китайской платежной системой, чтобы туристы Поднебесной, находясь в Петербурге, могли спокойно рассчитываться своими пластиковыми картами. В том, что цифровая эпоха уже настала, не сомневается никто. Задачу развивать цифровые технологии ранее регионам дал и президент России.

Александр Говорунов, и.о. Губернатора Санкт-Петербурга: "Для того, чтобы в этих условиях эффективно управлять компанией, городом, регионом, страной, необходимо изменение целой парадигмы, мысленной парадигмы, по другому не получается, и здесь и возникает вопрос кадров. И по этому принципиально важной задачей ставит перед собой форум – поговорить об этих вызовах, поговорить о вопросах кадров".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.