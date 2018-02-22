Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.
22 февраля, четверг, 12:18
Обзор важных событий недели
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19 февраля, 12:43
Как рождаются кондитерские шедевры?
Пожалуй, крайне редко, можно встретить человека, который не любит сладкое. Я, конечно, один из них, но иногда просто не могу не попробовать шедевры кондитерского искусства. Именно искусства, в кулинар
20 февраля, 13:23
Альтернативное образование в Петербурге
Школа дело добровольное? Альтернативное обучение не отменяет хорошие знания, а зачастую лишь углубляет их.
16 февраля, 11:36
Ключевые события недели
Ключевые события недели. Экономика, социальная сфера, городская жизнь.