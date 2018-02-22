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22 февраля, четверг, 12:18

Обзор важных событий недели

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Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

 
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