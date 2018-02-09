Обзор важных событий недели

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.
Программа "Арктический доктор" поможет привлечь врачей в города Севера. Мурманская область предлагает выплачивать переезжающим в северные регионы специалистам 2 млн рублей. Об этом в ходе телемоста «Мурманск – Санкт-Петербург» говорила губернатор области Марина Ковтун. Сегодня в Мурманской области потребность во врачах-специалистах составляет 636 человек. Закрыть дефицит можно, в том числе, и из числа выпускников петербургских медицинских вузов. Проект программы «Арктический доктор» сейчас направлена в Москву для федерального одобрения. Власти других северных регионов позитивно оценивают предложенную Мурманской областью идею. По их мнению, она реально привлечет медицинских специалистов. Однако некоторые эксперты считают, что врачам стоит давать не только деньги, но и жилье.
Сергей Багненко, ректор Первого Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова: "Одни деньги тоже не решают проблему. Когда мы говорили о распределении военнослужащих. Им обязательно должно было предоставляться служебное жилье. Но жилье современное, это должна быть двухкомнатная квартира, с теплым туалетом, интернетом, телевизором. С возможностью повышать свой профессиональный уровень и общаться с семьей оставшейся на материке".
На пресс-конференции в Доме Журналиста рассказали о готовности объектов в Петербурге к Чемпионату Мира по футболу. До начала главного футбольного турнира остается всего четыре месяца. Так на территории города планируется задействовать 8 объектов. Это стадион на Крестовском острове, три предыгровые тренировочные площадки ─ «Петровский», бывший стадион «Турбостроитель» и площадка на Верности, 21. Кроме того, четыре базы, где будут проживать команды. Шесть перечисленных объектов уже готовы, и в апреле закончится строительство площадок в Ломоносове и Павловске. Все требования ФИФА будут выполнены.
Тарас Кицак, главный специалист Сектора по подготовке к чемпионату мира комитета по физической культуре и спорту: "Это очень большое наследие чемпионата, потому что те площадки, которые строились бюджета Санкт-Петербурга они будут переданы учреждениям физкультурно-спортивной направленности, в которых смогут тренироваться дети, и тем самым будет футбол только развиваться и даст большой толчок к развитию и результатам нашей сборной".
Юные инженеры и робототехники борются за «детскую нобелевскую премию». Петербург вновь собрал талантливых школьников из России и ближнего зарубежья в рамках Балтийского научно-инженерного конкурса. В конкурсе участвуют изобретения в области химии, математики, биологии, физики. Авторы должны не только презентовать идею, но и отстоять ее коммерческую эффективность. Понимать, во сколько обойдется производство, и как скоро окупятся траты. Лучших назовут уже сегодня, они и будут представлять нашу страну на аналогичных международных конкурсах.
Илья Чистяков, председатель оргкомитета конкурса: "Отличается конкурс от каких-то соревнований тем, что мы хотим, чтобы происходило научное общение. Между учениками, между взрослыми. Главное – эта та визитка, которую получат непосредственные участники, и это общение продолжится после конкурса. Школьник сможет написать маститому ученому, получить ответ, наметить перспективы развития своей работы. Особенно это важно для детей, которые не учатся в столичных городах".
Наступило то, что предрекали социологи: число потенциальных матерей уменьшилось вчетверо из-за того, что в детородный возраст вступили люди, рожденные в демографически провальные «девяностые». В прошлом году в Петербурге родилось на шесть тысяч малышей меньше, чем в 2016 году. Повысить рождаемость городские власти намерены в том числе и за счет новых мер поддержки. Так с 1 января в городе начали выплачивать по 50 тыс. рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 24 лет. В последующие годы размер выплаты будет индексироваться.
Ирина Шереметева, нач. Управления социальной защиты материнства и детства Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга: "Те женщины, которые родили до 1 января 2018 года, на этих детей будут предоставлены меры социальной поддержки, которые предусмотрены социальным кодексом. Например, это единовременное пособие при рождении первого ребенка. Мамочка получает денежные средства из федерального и городского бюджетов. Из федерального более 16 тысяч рублей, а из Петербурга более 29 тысяч рублей. При этом в возрасте от 0 до 1,5 лет она получает ежемесячное пособие на ребенка более 3,5 тысяч рублей".
По прогнозам синоптиков, снегопад, правда небольшой, в Петербурге продлится еще не одни сутки. По данным городского Комитета по благоустройству, в круглосуточном режиме убирают улицы города больше тысячи спецмашин, а днем им на помощь выходит такое же количество дворников, которые очищают тротуары, остановки общественного транспорта, а также перекрестки и пешеходные переходы. За последние снежные дни с улиц города было вывезено почти 150 тысяч кубометров снега, а высота снежного покроя составила полметра.
Вадим Мизюкин, начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: "Дневная уборка заключается в том, что машины начинают уборку с главных магистралей. Убираются такие улицы, как Невский пр., Лиговский, Суворовский, потом техника переходит на улицы с общественным движением и заканчивает второстепенными переулками и карманами. А ночной процесс уборки начинается в обратном порядке. На сегодняшний день с городских улиц вывезено уже более миллиона кубов снега".
Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.