Обзор важных событий недели

08 февраля, четверг, 13:02

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Программа "Арктический доктор" поможет привлечь врачей в города Севера. Мурманская область предлагает выплачивать переезжающим в северные регионы специалистам 2 млн рублей. Об этом в ходе телемоста «Мурманск – Санкт-Петербург» говорила губернатор области Марина Ковтун. Сегодня в Мурманской области потребность во врачах-специалистах составляет 636 человек. Закрыть дефицит можно, в том числе, и из числа выпускников петербургских медицинских вузов. Проект программы «Арктический доктор» сейчас направлена в Москву для федерального одобрения. Власти других северных регионов позитивно оценивают предложенную Мурманской областью идею. По их мнению, она реально привлечет медицинских специалистов. Однако некоторые эксперты считают, что врачам стоит давать не только деньги, но и жилье.

Сергей Багненко, ректор Первого Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова: "Одни деньги тоже не решают проблему. Когда мы говорили о распределении военнослужащих. Им обязательно должно было предоставляться служебное жилье. Но жилье современное, это должна быть двухкомнатная квартира, с теплым туалетом, интернетом, телевизором. С возможностью повышать свой профессиональный уровень и общаться с семьей оставшейся на материке".

На пресс-конференции в Доме Журналиста рассказали о готовности объектов в Петербурге к Чемпионату Мира по футболу. До начала главного футбольного турнира остается всего четыре месяца. Так на территории города планируется задействовать 8 объектов. Это стадион на Крестовском острове, три предыгровые тренировочные площадки ─ «Петровский», бывший стадион «Турбостроитель» и площадка на Верности, 21. Кроме того, четыре базы, где будут проживать команды. Шесть перечисленных объектов уже готовы, и в апреле закончится строительство площадок в Ломоносове и Павловске. Все требования ФИФА будут выполнены.

Тарас Кицак, главный специалист Сектора по подготовке к чемпионату мира комитета по физической культуре и спорту: "Это очень большое наследие чемпионата, потому что те площадки, которые строились бюджета Санкт-Петербурга они будут переданы учреждениям физкультурно-спортивной направленности, в которых смогут тренироваться дети, и тем самым будет футбол только развиваться и даст большой толчок к развитию и результатам нашей сборной".