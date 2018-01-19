Обзор важных событий недели

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"Январский гром" собрал любителей военно-и... К фестивалям военно-исторической реконструкции можно относиться по-разному, но все чаще в отношении подобных событий звучит определение открытый урок истории.

Зеркала большого города Зеркало – удивительное изобретение человечества. Его очень любят мистики и оккультисты. Долгое время именно зеркало было неотъемлемым атрибутом роскоши и достатка. Сегодня, это предмет ежедневного