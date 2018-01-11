Обзор важных событий недели

11 января, четверг, 12:21

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

1 января вступил в силу закон, который устанавливает правила обращения с отходами и официально закрепляет раздельный сбор мусора в нашей стране. Санкт-Петербург активно участвовал в разработке этого законопроекта и внес в него несколько десятков предложений. Кардинальных изменений в жизни Петербурга не появится: в Северной столице уже действуют проекты по раздельному сбору отходов, утилизации опасных отходов и прочие общественные инициативы.

Кирилл Пащенко, заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: "В первую очередь город сосредоточился на использовании тех мощностей переработки, которые у него есть. Как вы знаете, у нас существует завод, соответствующий самым современным требованиям именно по переработке твердых бытовых отходов, он крупнейший на всем Северо-западе. В силу ряда обстоятельств до принятия закона эти мощности использовались не на полную".

Главным новшеством стали обязательные общественные слушания на региональном уровне при проектирования мест размещения мусорных полигонов и перерабатывающих заводов.

В новом году изменились правила размещения автолавок на территории города. Производители хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции используют этот ресурс для торговли вблизи оживленных станций метро и на других точках города. Но если раньше процедура была целевой и место получал тот, кто первый подавал заявку, то с 1 января предоставление мест будет осуществляться по результатам аукционов.

Оксана Шульга, пресс-секретарь Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга: "Это коснется новых договоров, договоры, которые уже были заключены будут продолжать действовать, по истечении срока предприниматели смогут продлить их на целевой основе, но при соблюдении критерия добросовестности".

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил первый в России центр подготовки к трудоустройству людей с аутизмом. Это уже второй проект благотворительного фонда «Выход в Петербурге», который действует на территории города и направлен на социализацию людей с заболеваниями аутичного спектра.

Любовь Новикова, координатор проекта «Центр подготовки к трудоустройству взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом»: "Первый центр работает по такому принципу: там мы нацелены на социализацию людей с аутизмом. В центре подготовке мы хотим нацелить их на трудоустройство в защищенных мастерских или на внешнем рынке, это следующий шаг по социализации. Мы надеемся, что визит губернатора будет толчком в отношении с администрацией города и профильными комитетами".

Центр оснащен несколькими защищенными мастерскими, а также компьютерным классом, в котором подопечные осваивают новые для себя профессии. Проект уже получил высокую оценку на федеральном уровне и выиграл президентский грант на дальнейшее развитие.

Не спешите выбрасывать новогоднюю елку. Уже 4-й год в Петербурге, начиная с 20 января, будет проходить акция «Елки, палки, 5 бизонов».

Анжела Пиаже, организатор проекта «Елки, палки, пять бизонов»: "Елка - это новогодний символ, это волшебство, это сказка, это такие щепки праздника, и мы не хотели бы чтобы елка попала на мусорный полигон. Потому что, во-первых, это жалко, во-вторых, это не экологично, и в третьих мы знаем, куда ее отправить, чтобы она послужила на нужды города, в частности, раздробить и отправить в качестве подстилки для зверей в специализированных центрах города".

К концу следующей недели по всему городу будет открыто 20 пунктов приема новогодних деревьев. Точные адреса и время работы можно узнать на одноименной странице проекта в социальной сети «вКонтакте».

Ставка на Новогодние и Рождественские праздники в Петербурге, как на способ привлечения в наш город дополнительного туристического потока оправдался. Северная столица заняла второе место, сразу после Москвы, в списке самых популярных городов для отдыха в рождественские каникулы.

Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга: "Петербург провел несколько мероприятий, одно из них самое значимое – это мы возродили традицию Фестиваль огня «Рождественская звезда», которую мы провели на стрелке Васильевского острова. 7-8 января он прошел и привлек более 500 тысяч гостей и жителей города. И именно возрождение и проведение вот таких масштабных событий, позволит нам в низкий сезон привлекать дополнительно туристов в Санкт-Петербург".

Согласно цифрам бронирования мест в отелях Петербурга, рост количества туристов составил около 10% по сравнению с 2017 годом. Средняя стоимость проживания для туристов в начале 2018 года составила чуть больше 4,5 тысяч рублей в сутки.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.