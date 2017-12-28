Обзор важных событий недели

28 декабря, четверг, 13:31

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

Накануне в России отмечали День спасателя. В Петербурге в честь праздника открыли новую специализированную пожарно-спасательную часть. Ее еще называют пожарным спецназом, потому что сотрудники могут выполнять не только пожарные работы, но и высотные, водолазные, пиротехнические. Часто их отправляют на самые опасные чрезвычайные события. В распоряжение спасателей поступила и новая техника: беспилотные аппараты, мотоциклы, пожарные машины. Для гостей торжественной церемонии спасатели продемонстрировали свои навыки и умения.

Александр Говорунов, и.о. Губернатора Санкт-Петербурга, вице-Губернатор Санкт-Петербурга: "Считаем хорошей приметой, что именно в этот праздник открываем новый корпус для нашей специализированной части, которая используется там, где самая тяжелая ситуация, там, где нужны профессионалы. Именно такие ребята служат в этой части. И мы, как власть города, делаем с удовольствием им этот подарок.

Петербург не уступает лидерство лучшего туристического направления Европы, а также в очередной раз подтверждает статус лучшего культурного и городского направления мира. Городской Комитет по развитию туризма подвел итоги уходящего года. В общей сложности Петербург в этом году с учетом новогодних праздников посетят более 7,5 млн туристов. Это на полмиллиона больше, чем годом ранее. Около половины поездок приходится на граждан России, столько же — на иностранцев. Для борьбы с главным ограничителем туристического потока, сезонностью посещений Петербурга, городские власти намерены проводить больше мероприятий с октября по апрель.

Андрей Мушкарев, председатель Комитета по развитию туризма Правительства Санкт-Петербурга: "Петербург впервые в 2017 году в такие месяцы - сентябрь и октябрь, по данным системам бронирования Букинг.ком и Авиасейлс опередил Москву по количеству бронирований входного дня. То есть, региональные туристы стремятся на несколько дней приехать не в Москву, а в Петербург. Те же самые системы бронирования говорят нам, что рост туристов в новогодние праздники на 10-15 % вырастут".

Регистр доноров костного мозга пополнили Деды Морозы и Снегурочки. Несколько десятков людей присоединились к благотворительной акции «Энергия Жизни», пришли в НИИ гематологии и сдали кровь на типирование. Так определяют набор генов, отвечающих за совместимость тканей. Это поможет спасти жизни тысячам детей и взрослых, больных раком, лейкозами, наследственными заболеваниями. Тем, для которых последним шансом на жизнь является трансплантация костного мозга. Сейчас в регистре доноров костного мозга порядка 70 тысяч человек. Согласно мировой статистике, эти люди смогут помочь лишь семерым смертельно больным.

Виктор Андронов, руководитель общественного движения «Энергия жизни»: "Представьте на секунду – большой труд врачей, они вылечили человека, но это белый лист бумаги, у которого нет ничего внутри. Вместе с раковыми клетками убили все. И это кроветворные клетки они могут помочь восстановиться человеку, если этот человек найдет своего генетического близнеца. Эти люди даже похожи между собой, донор – реципиент. И сейчас тот человек, который за нашей спиной вступает в регистр доноров костного мозга, от него реально зависит жизнь какого-то больного, который может быть сейчас его уже ждет".

И вальс танцевать могут, и с автоматом на ты. Первый в истории Петербургского суворовского военного училища МВД России состоялся новогодний бал. Мазурка, кадриль, полонез. Все эти танцы обязательно знали офицеры царской России. Сейчас возрождением традиций занимаются и в Петербурге. В училище в этом году стартовала обновлённая программа дополнительного образования, в которую вошёл курс «Исторический бальный танец».

Андрей Янишевский, начальник Петербургского суворовского военного училища МВД России: "Исторически так сложилось, что офицеры всегда красиво танцевали, могли пригласить дам. Поэтому мы идем этим путем, пытаемся восстановить исторические ценности".

В Петербурге утвердили режим работы метро и наземного транспорта в новогоднюю ночь. Будет повторен прошлогодний опыт – метро будет работать круглосуточно. Проход через турникеты доступен по всем видам проездных и жетонам. Также в распоряжении Смольного значатся и другие праздничные даты, для которых будет организована ночная работа метро – ближайшая дата в ночь на 7 января. Помимо этого ночью будут доступны ряд автобусных маршрутов, которые обеспечат удобный трансфер до станций метро из различных районов. Со списком ночных автобусных маршрутов рекомендуем ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.