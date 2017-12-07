Обзор важных событий недели

Город и общество, экономика и социальная сфера, мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.
В рамках дней Якутии в Санкт-Петербурге в Ленинградском зоопарке прошла церемония передачи белого медвежонка Хаарчааны. Отныне якутская красавица, имя которой переводится, как снежинка, будет жить на берегах Невы. Кстати, Петербург для молодой медведицы город не чужой, отсюда родом ее папа – медведь Ломоносов, поэтому Хаарчаана приехала к своей бабушке Усладе, которая уже много лет является символом зоопарка нашего города.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Снежинки падают с неба... к своей бабушке Усладе. Я считаю, что это очень добрый и символичный акт...".
Родственные отношения у медведиц отличаются от человеческих, поэтому несмотря на близкое родство Хаарчаане и ее бабушка будут жить в разных вольерах. На этой неделе с 6 по 11 декабря в рамках дней Якутии в Санкт-Петербурге пройдет обширная культурная программа.
Северо-западный экономический форум, младший брат международного Санкт-Петербургского форума прошел на берегах Невы. Главные вопросы, которые поднимались на нем – отечественный малый и средний бизнес.
Лидия Прохорова, президент Ассоциации сожействия по развитию предпринимательства МИДЦ Санкт-Петербурга: "На это нацелено наше внимание. Рост ВВП, создание высокоэффективных рабочих мест, происходит только в производственных компаниях. Там где присутствует научный потенциал, такие вещи, как инженерная мысль начинает развиваться. И не важно, что они маленькие предприятия, но именно там концентрируется потенциал, который дает металлообработки, станкостроению".
Малому и среднему бизнесу нужна не государственная поддержка, а нормальные условия для развития. Подробнее о Форуме уже через полчаса в своем репортаже расскажет Игорь Цыжонов.
Заниматься нелегальной торговлей на улицах Петербурга станет сложнее. Комитет имущественных отношений Северной столицы начал размещать информационный листы с QR-кодами на нестационарных торговых объектах.
Жаннета Алексеева, начальник сектора по связям с общественностью СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»: "Размещение информационных листов на объектах позволит, как контролирующим органам, так и обычным гражданам более эффективно бороться с нелегальной торговлей на улицах нашего города. Все предприниматели, с которым заключены договоры на размещение НТО, могут обратиться за изготовлением QR кода".
Пока двухмерный штрих код, в котором содержится вся необходимая разрешительная информация по конкретному торговому объекту, является необязательным для предпринимателей.
Накануне в Выставочном комплексе Ленэкспо прошла уже традиционная ярмарка вакансий «Труд и занятость». В ее работе приняли участие более 250 предприятий, посетителям было предложено несколько тысяч вакансий, которые для удобства были разбиты по сферам деятельности. Также в рамках ярмарки прошло подведение итогов года с сфере труда и занятости населения Северной столицы.
Дмитрий Чернейко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга: "Что происходит на рынке на самом деле. На самом деле мы видим, что в Петербурге постоянно проживает более 5 миллионов человек, 3 миллиона 350 тысяч постоянно работает и платит налоги – это больше, чем показывает статистика. У нас в городе один из самых высоких уровней экономической активности населения в России, скорее всего самый высокий".
Однако эта активность имеет и обратную сторону. Ежегодно около полумиллиона петербуржцев меняют место своей работы, однако, процесс поиска нового трудоустройства достаточно продолжительный. Главной задачей на ближайшие годы является сокращение этого периода и содействие более активному повышению квалификации и дополнительному образованию работающих граждан.
Петербург готов к встрече Нового года: размещение праздничной иллюминации на улицах и площадях Северной столицы завершено. В этом году, количество украшенных объектов увеличилось почти на 20%.
Николай Попченков, заместитель директора городского центра по размещению рекламы по праздничному оформлению: "В этом году впервые упор был сделан на оформление мостов, причем, как больших разводных, так и малых мостов".
Изменилось и праздничное оформление многих улиц: для некоторых было закуплены новые комплекты освещения, а некоторые адреса Северной столицы просто поменялись друг с другом праздничной иллюминацией.
Тимур Мамонов, Максим Беляев, Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.