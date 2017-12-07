Обзор важных событий недели

07 декабря, четверг, 13:47

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В рамках дней Якутии в Санкт-Петербурге в Ленинградском зоопарке прошла церемония передачи белого медвежонка Хаарчааны. Отныне якутская красавица, имя которой переводится, как снежинка, будет жить на берегах Невы. Кстати, Петербург для молодой медведицы город не чужой, отсюда родом ее папа – медведь Ломоносов, поэтому Хаарчаана приехала к своей бабушке Усладе, которая уже много лет является символом зоопарка нашего города.