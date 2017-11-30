Обзор важных событий недели

30 ноября, четверг, 13:31

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Россия и Германия намерены продолжать сотрудничество в сырьевом секторе, несмотря на противодействие третьих стран. Возможности и перспективы сырьевого диалога ищут участники Х конференции Российско-Германского сырьевого форума, который в эти дни проходит в Петербурге. «Открытость и доверие как ключевой элемент устойчивости российско-германских отношений в сырьевом секторе» — так звучит тема юбилейной двусторонней конференции. В рамках пленарного заседания и панельных дискуссий делегаты обсудили вопросы расширения взаимодействия между высшими школами двух стран, совместные научно-исследовательские и бизнес-проекты.

Владимир Литвиненко, ректор Петербургского горного университета: "Те актуальные вопросы, которые сегодня актуальны для экономики России и Германии, и я даже сегодня в своем выступлении сказал, что во многом от того, от позиции Германии будет изменяться ситуация Евросоюза к энергетики, поставки нашего газа. И вообще те многочисленные проблемы, которые сегодня существуют в Европе это проблемы двух наших стран.

Россельхознадзор с 1 декабря временно ограничивает ввоз в страну продукции свиноводства и говядины, поставляемой из Бразилии. Ведомство нашло в ней запрещенный гормон - стимулятор роста. По российскому законодательству при производстве пищевой продукции применение таких веществ запрещено. Рактопамин в бразильском мясе специалисты Россельхознадзора находят уже не в первый раз. На специальной пресс-конференции представители Россельхознадзора отметили, что только через границы Петербурга, Ленинградской и Псковской областей доля ввозимой свинины и говядины из Бразилии составляла примерно семьдесят процентов. Между тем, объемы этого импорта с каждый годом снижались и тем самым дефицита в мясе не возникнет.

Олег Емцев, и.о. зам. руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям: "Ограничения действуют на всех, и ветеринарные службы должны провести у себя исследования, они должны произвести у себя целый комплекс мероприятий, отчитаться перед Россельхознадзором для того, чтобы рассмотреть возможность отмены этих ограничений. Это сложившаяся практика, это условия международных отношений. Условия взаимодействия двух ветеринарных служб, поэтому на сегодняшний момент с 1 декабря ввоз с территории Бразилии свинины и говядины на территорию РФ запрещен".

Ветераны военно-морского флота России, командующие флотами и военные кораблестроители обсудили в Петербурге перспективы развития военно-морских сил страны. Такие съезды проходят один раз в четыре года, в том числе, и для того чтобы подвести итоги деятельности международной ассоциации общественных организаций ветеранов военно-морского флота.

Николай Максимов, президент международной Ассоциации, адмирал: "Основная задача организации при ее образовании, конечно, состояла в социальной поддержке ветеранов военно-морского флота, трудоустройстве ветеранов, лечении и т.д. Мир меняется. Сильные вызовы со стороны вероятных партнеров и противников, и поэтому последние годы ассоциация сильно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи и допризывной подготовкой".

В стране растет объем нелегального рынка алкоголя и сигарет. В отдельных регионах его доля достигает 20-30 процентов. Зафиксирован и рост теневого сегмента в ранее прозрачных отраслях, таких как, например, пивоваренная продукция. Подделывают алкоголь и табак сейчас крайне мало. Большие партии, например, сигарет произведенных в России для экспорта, возвращаются обратно, попадая в нелегальный оборот. Эффективная борьба с производством и реализацией контрафакта возможна, убеждены участники круглого стола. Свои рекомендации они сформируют в некий отчет и направят в органы государственной власти.

Максим Курганский, pам. ген. директора по вопросам противодействия нелегальной торговле «БАТ Россия»: "Потери по бюджету этого года уже больше 30 млрд только по табачной отрасли. Это то, что государство не дополучило и могло бы получить. И что нужно сделать? Необходимо, чтобы власть приняла решение, что это действительно проблема. и правоохранительные органы на это больше обращали внимание. Потребитель, конечно будет искать более дешевую продукцию, но если есть правила, то правилам должны следовать все".

Врачи предостерегают горожан от излишнего употребления сахара и продуктов из него: никакой пищевой ценности, кроме калорийности, они не имеют. По их словам, углеводы легко переводятся в жир, провоцируют выработку инсулина и стимулируют аппетит. А чрезмерное потребление сахара приводит к ожирению, диабету, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Между тем по данным Роспотребнадзора по Петербургу, горожане за год съедают по 37 кг сахара на человека при норме 24.

Екатерина Кравчук, эндокринолог, старший научный сотрудник лаборатории диабетологии Центра им. В.А. Алмазова: "В наших магазинах практически невозможно найти продуктов, в которых не добавлен сахар. Это действительно сложно. И учитывая, что мы живем в таком быстром темпе, все торопятся, у всех нет времени, очень часто люди употребляют и полуфабрикаты, и готовую пищу, в которых еще больше превышается содержание сахара и является основой нездорового образа жизни, нездорового питания".

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Дарья Варновская и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.