Обзор важных событий недели

28 сентября, четверг, 12:36

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Коротко о важных темах недели расскажем прямо сейчас.

Петербург станет центром управления арктической зоны России. Об этом губернатор Георгий Полтавченко заявил на совещании Ассоциации производителей оборудования в газовой отрасли в Колпино. У петербургских компаний уже есть разработки в этой отрасли, активно включиться в работу готово и правительство города.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Разработка шельфовых и морских месторождений нефти является одним из приоритетных направлений развития нашей страны, Петербург готов взять в этом направлении ведущую роль и стать центром управления арктической зоны РФ, и у нас есть для этого все необходимые ресурсы".

Работа в этом направлении, по мнению губернатора, даст мощный импульс развитию других отраслей: робототехники, топливных технологий, судостроения, а также подтолкнёт и развитие и малого и среднего бизнеса .

70 процентов домов уже готовы к зиме. Такие цифры были озвучены на городской межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Остальные 30 процентов подключат к теплу в ближайшее время. На встрече присутствовали представители органов власти, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций.

Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Отдельный блок вопросов, который всегда вызывал нарекание у жителей – восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ. Почти 800 таких адресов требовали особого внимания подрядных организаций и органов власти, по большинству из них работы уже завершены и отчет подготовила Государственная административно-техническая инспекция.

С 20 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. На постоянной основе тепло в домах появиться не раньше, чем через полторы недели. По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут достаточно теплыми.

В Петербурге заканчивается капитальный ремонт домов. План был составлен еще в конце прошлого года, однако, за летний сезон количество объектов в списке увеличилось на 300 адресов, и теперь их 2400. Как пояснил региональный оператор, это стало возможным за счет экономии средств.