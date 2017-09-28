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28 сентября, четверг, 12:36

Обзор важных событий недели

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Коротко о важных темах недели расскажем прямо сейчас.

Петербург станет центром управления арктической зоны России. Об этом губернатор Георгий Полтавченко заявил на совещании Ассоциации производителей оборудования в газовой отрасли в Колпино. У петербургских компаний уже есть разработки в этой отрасли, активно включиться в работу готово и правительство города.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Разработка шельфовых и морских месторождений нефти является одним из приоритетных направлений развития нашей страны, Петербург готов взять в этом направлении ведущую роль и стать центром управления арктической зоны РФ, и у нас есть для этого все необходимые ресурсы". 

Работа в этом направлении, по  мнению губернатора, даст мощный импульс развитию других отраслей: робототехники, топливных технологий, судостроения, а также подтолкнёт и развитие и малого и среднего бизнеса .
 
70 процентов домов уже готовы к зиме. Такие цифры были озвучены на городской межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Остальные 30 процентов подключат к теплу в ближайшее время. На встрече присутствовали представители органов власти, администраций районов, ресурсоснабжающих организаций. 
 
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "Отдельный блок вопросов, который всегда вызывал нарекание у жителей – восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ. Почти 800 таких адресов требовали особого внимания подрядных организаций и органов власти, по большинству из них работы уже завершены и отчет подготовила Государственная административно-техническая инспекция.  
 
С 20 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание. На постоянной основе тепло в домах появиться не раньше, чем через полторы недели. По прогнозам синоптиков, ближайшие дни будут достаточно теплыми. 
 
В Петербурге заканчивается капитальный ремонт домов. План был составлен еще в конце прошлого года, однако, за летний сезон количество объектов в списке увеличилось на 300 адресов, и теперь их 2400. Как пояснил региональный оператор, это стало возможным за счет экономии средств. 
 
Денис Шабуров, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд – региональный оператор капитального ремонта»: "В настоящий момент на подписании находится четвертая редакции краткосрочного плана, и скорее всего пятая будет к концу. Эти корректировки  позволяют провести ремонт по большему количеству объектов и видом работ, чем планировалось изначально". 
 
Пока работы завершены на 85 процентов, по некоторым объектам еще проходят конкурсные процедуры. Среди зданий, подлежащих ремонту - 60 объектов культурного наследия. У них обновят фасады и кровли. В Жилищном комитете отметили, что такими домами занимаются только подрядные организации, имеющие лицензию Минкульта. 
 
Спасатели со всей Ленинградской области встретились на соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Среди дисциплин: боевое развертывание, подъем по трёхколенной и штурмовой лестницам, тушение огня, бег и эстафета. Испытания прошли около 200 человек из 18 команд. Такой масштабный съезд проводится один раз в год. 
 
Антон Клинг, заместитель начальника по антикризисному управлению ГУ МЧС по Ленинградской области: "Уже 80 лет данному виду, пожарно- прикладному спорту, это важно для профессионалов, потому что это не только повышает уровень физической подготовленности, но и носит характер объединения всего нашего коллектива".
 
Самыми спортивными в этом году оказались спасатели из Всеволожского и Кировского районов.  Цель соревнований - повышение профессионального мастерства и готовности дежурных караулов к тушению пожаров.
 
Диссертация по собственным правилам. Санкт-Петербургский государственный университет уже год самостоятельно присуждает учёные степени кандидатам и докторам наук. Вуз подвел первые итоги работы по новой системе.
 
Николай Кропачев, ректор СПбГУ: "Мы ведь вернулись к той форме защит, которая была в РФ до 1917 года, а университет живет будущим и настоящим, но очень хорошо помнит прошлое".
 
Под каждую защиту университет создает диссертационный совет, который включает специалистов по теме конкретной работы из разных российских и зарубежных вузов. Таким образом, степень кандидата наук уже получили первые пять специалистов по филологии, истории и юриспруденции. 
 
Юлия Демьянова, Максим Беляев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 
 
 
 
 

 

 
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