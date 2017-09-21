Обзор важных событий недели

21 сентября, четверг, 11:59

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера, мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге.

Петербург в эти дни принимает сразу два форума: международный инновационный и форум Российский промышленник, которые объединены не только одной площадкой, но и общим курсом. В этом году ключевая идея мероприятия «Эволюция технологий».

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Промышленность не может развиваться без инноваций, она и является основным потребителем этого продукта, продукта, который позволяет создавать новое производство. Наш город по праву считается одним из основных инновационных регионов РФ. Об этом говорит и то, что начиная с 2014 года, город входит в тройку самых инновационных регионов РФ, ну а если говорить о промышленности, то промышленность, в первую очередь, обрабатывающее производство является основой экономики Санкт-Петербурга".

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Павел Лекаторчук. Первый канал, Санкт-Петербург.