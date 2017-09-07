Обзор важных событий недели

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С 15 августа в нашем городе в рамках национального календаря профилактических прививок началась кампания против Гриппа. Получить прививку от Гриппа может любой желающий в поликлинике по месту жительства.
Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга: "Еще раз подчеркиваю, вакцинация бесплатная, вакцина отечественная «Совигрипп», инактивированная вакцина по актуальным штаммам гриппа, которые ожидаются в этом сезоне, включая штамм H1N1 свиного гриппа, который также ожидается в этот эпидподъем".
Помимо прививочных кабинетов в районных взрослых и детских поликлиниках, в городе работают 14 мобильных прививочных пунктов у станций метро и крупных торговых центров. Прививочная кампания продолжится до 1 ноября, однако, в случае благоприятной эпидемиологической ситуации, прививки от Гриппа продлят до середины декабря.
Санкт-Петербург в 2017 году вошел в десятку самых неблагополучных регионов России по детскому травматизму в дорожно-транспортных происшествиях. Количество ДТП с участием несовершеннолетних возросло на 13%, 6-ро детей погибли.
Татьяна Суслова, начальник 5-го отдела Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: "В основном у нас нарушают дети в возрасте от 11 до 14 лет. Основное нарушение - это переход проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода, то есть не доходят буквально несколько метров до пешеходного перехода и переходят проезжую часть, не обращая внимания на плотный транспортный поток. Половина ДТП с участием детей у нас происходит по вине водителей".
Возросло количество наездов на пешеходов во дворах, основной причиной является превышение допустимого скоростного режима при движении автомобилей на внутри дворовых территориях. ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленинградской области напоминает, что с началом учебного года, количество несовершеннолетних участников дорожного движения кратно увеличивается и призывает всех водителей быть более внимательными за рулем.
Накануне на Дворцовой площади полторы тысячи Петербургских студентов собрались на масштабный флешмоб в поддержку проведения в Северной столице Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации при ООН. Под бодрую музыку, пританцовывая, чтобы не замерзнуть на ветру, добровольцы формировали слова на английском языке, среди которых «Visit Petersburg», «Welcome» и другие.
Андрей Мушкарев, председатель Комитета по туризму Санкт-Петербурга: "Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации при ООН - это мероприятие, которое впервые пройдет в Европе, начиная с 1989 года. То есть в нашей Европейской части никогда такого не было и удивительно, что все Европейские страны проголосовали за заявку Санкт-Петербурга по проведению этого мероприятия".
Получит ли Петербург право провести следующую Генеральную ассамблею на берегах Невы станет определится 15 сентября в китайском городе Чэнду.
6 сентября в нашем городе стартовали Дни Еревана. Армянский город побратим Санкт-Петербурга развивает сотрудничество с Северной столицей с 1997 года. На этот раз соглашения о сотрудничестве были подписаны между несколькими образовательными и медицинскими учреждениями двух столиц. За развитие сотрудничества Еревана и Петербурга Георгий Полтавченко был награжден памятной медалью «Аргишты Первый».
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Те соглашения, которые были подписаны между нашими учебными заведениями и учреждениями здравоохранения – это вложения в будущее, в наших с вами детей".
Задолженность Петербуржцев-жильцов многоквартирных домов по обязательной уплате взносов за капитальный ремонт на 1 сентября составила больше 1 миллиарда рублей.
Юрий Осинский, заместитель генерального директора Некоммерческой организации «Фонд- региональный оператор капитального ремонта»: "Если в этом году общий объем программы капитального ремонта 10,9 миллиарда, то 5,8 - это города, а 5,1 это то, что платит фонд из взносов на капитальный ремонт. В этом году, на конец года мы потратим практически все средства, с учетом собираемости, которые мы смогли получить".
Ставка по взносу на капитальный ремонт в Петербурге одна из самых низких по стране, в зависимости от типа дома, она колеблется от 3 до 4 рублей с квадратного метра. В Москве, к примеру, ставка составляет 17 рублей.
Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первыйканал, Петербург.