Обзор важных событий недели

07 сентября, четверг, 11:46

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С 15 августа в нашем городе в рамках национального календаря профилактических прививок началась кампания против Гриппа. Получить прививку от Гриппа может любой желающий в поликлинике по месту жительства.

Лариса Соловьева, начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга: "Еще раз подчеркиваю, вакцинация бесплатная, вакцина отечественная «Совигрипп», инактивированная вакцина по актуальным штаммам гриппа, которые ожидаются в этом сезоне, включая штамм H1N1 свиного гриппа, который также ожидается в этот эпидподъем".