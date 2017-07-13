Обзор важных событий недели

Город и общество, экономика и социальная сфера – мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.
Накануне весь православный мир отмечал День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – один из значимых христианских праздников. Божественную литургию в Петропавловском соборе Петербурга в этот день возглавил Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. НА службе в честь небесных покровителей Петербурга наряду с прихожанами присутствовали представители Администрации города и законодательного собрания.
Проблема несанкционированных свалок, которая стала особо актуальной в последнее время по всей стране, в Петербурге пополнилась еще одним проблемным объектом. На днях возле Выборгского шоссе во время вертолетного облета Комитет по природопользованию выявил участок, на котором проводилось не только складирование строительного и бытового мусора, но и его сжигание. Также на месте были обнаружены следы нефтепродуктов. Сотрудниками лаборатории были взяты пробы золы и грунта, возбуждено административное дело.
Александр Кучаев, заместитель председателя Комитета по природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга: "Ответственность за организацию несанкционированной свалки предусмотрена до миллиона рублей, также до миллиона рублей штрафа может получить юридическое лицо за сжигание отходов. В случае если нам удастся доказать причинение вреда компонентам окружающей среды, в частности почвам, то данное нарушение подпадает под 247 статью уголовного кодекса".
Сегодня в городской программе ликвидации несанкционированных свалок находится несколько десятков объектов в разных районах города.
Ровно 125 лет назад в Петербурге было создано Российское пожарное общество, чуть позже оно получило статус императорского. Современным наследником этой инициативы по праву считается
Всероссийское добровольное пожарное общество, сокращенно ВДПО. Внеочередной XV съезд общества, посвященный юбилейной дате, прошел в Северной столице. На Дворцовой площади все горожане могли наблюдать парад пожарной техники, а также ее раритетных исторических образцов.
Виктор Климкин, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества: "Сегодня ВДПО это мощнейшая организация, которая охватывает все регионы России, занимается социально-ориентированной деятельностью. Большая работа проводится с молодежью, с детьми. Проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту, создаются добровольные пожарные команды".
В Петербурге сегодня более 20 тысяч членов ВДПО. Главными целями общества по-прежнему остаются содействие пожарной охране в плане предупреждения и ликвидации пожарных и чрезвычайных бедствий, а также осуществление образовательной деятельности в области пожарной безопасности.
Городской комитет по транспорту внес уточнение в правила пользования метрополитеном. Отныне на территории городской подземки запрещена любая благотворительная деятельность. Пробел в Правилах пользования метрополитеном, позволявший мошенникам собирать у пассажиров деньги в адрес тех или иных организаций теперь вне закона.
Ирина Ефимова, Пресс-секретарь Комитета по транспорту Санкт-Петербурга: "Сбор средств от имени достаточно известных благотворительных фондов, а также от имени никому неизвестных фондов людьми, которые представляются волонтерами и заверяя, что все деньги, которые они собирают буквально в шапку, будут переданы в эти фонды. В первую очередь стоит отметить, что все, кто будет пытаться осуществлять этот сбор средств – должны удалятся с территории метрополитена – это также отмечена в правилах пользования им".
Из-за холодного лета в Петербурге лишь к середине июля начали распускаться пионы. Самый крупный цветник традиционно разбит на марсовом поле. Сроки цветения сдвинулись почти на месяц.
Сергей Ляховненко, начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: "На Марсовом поле у нас около полутора тысяч пионов, различных сортов – 10 разных сортов, различных колоров, оттенков. Те цветы, которые сейчас цветут – летники, они отличаются длительным периодом цветения. Они будут цвести до сентября, а некоторые до октября месяца".
Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал, Петербург.