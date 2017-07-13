Обзор важных событий недели

13 июля, четверг, 13:10

Город и общество, экономика и социальная сфера – мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Накануне весь православный мир отмечал День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – один из значимых христианских праздников. Божественную литургию в Петропавловском соборе Петербурга в этот день возглавил Святейший патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. НА службе в честь небесных покровителей Петербурга наряду с прихожанами присутствовали представители Администрации города и законодательного собрания.

Проблема несанкционированных свалок, которая стала особо актуальной в последнее время по всей стране, в Петербурге пополнилась еще одним проблемным объектом. На днях возле Выборгского шоссе во время вертолетного облета Комитет по природопользованию выявил участок, на котором проводилось не только складирование строительного и бытового мусора, но и его сжигание. Также на месте были обнаружены следы нефтепродуктов. Сотрудниками лаборатории были взяты пробы золы и грунта, возбуждено административное дело.