Обзор важных событий недели

06 июля, четверг, 13:36

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Президентская библиотека в честь 110-летия петербургского трамвая передала в Музей городского электрического транспорта редкие документы. Исторические материалы позволят увидеть, как проходила подготовка к запуску электрического транспорта, как планировалась трамвайная система, и как строили трамвайные парки Начало сотрудничества между "Горэлектротрансом" и главной библиотекой страны положено.

Валентин Сидорин, заместитель генерального директор Президентской библиотеки: "Сегодняшнее соглашение мы рассматриваем как, прежде всего, историческую ретроспективу и возможность напомнить о том, что Петербург – это город , где зарождался трамвай, это город , где принимаются определенные меры для развития этой инфраструктуры, и конечно мы бы хотели в рамках нашего сотрудничества провести вместе с музеем, вместе с Горэлектротрансом специальные видео лектории, которые бы рассказывали о развитии трамвайного движения".

Петербург переходит на электронные больничные. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1-го июля. Такой шаг, по мнению экспертов, существенно сократит нагрузку врачей и уменьшит бумажную работу. Пока лист нетрудоспособности в электронном виде можно получить в двух поликлиниках: в Выборгском и Калининском районах. На очереди — Московский и Петродворцовый. А уже к концу 2018-го электронные больничные должны будут оформлять все медучреждения города.

Анна Кутузова, заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ: "Работник может отследить процесс выписки больничного в реальном времени. Он может проверить расчёт пособия — правильно ли работодатель указал средний заработок, стаж, убедиться в том, что всё верно".