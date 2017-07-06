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06 июля, четверг, 13:36

Обзор важных событий недели

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге

Президентская библиотека в честь 110-летия петербургского трамвая передала в  Музей городского электрического транспорта редкие документы. Исторические материалы позволят увидеть, как проходила подготовка к запуску электрического транспорта, как планировалась трамвайная система, и как строили трамвайные парки Начало сотрудничества между "Горэлектротрансом" и главной библиотекой страны положено.

Валентин Сидорин, заместитель генерального директор Президентской библиотеки: "Сегодняшнее соглашение мы рассматриваем как, прежде всего, историческую ретроспективу и возможность напомнить о том, что Петербург – это город , где зарождался трамвай, это город , где принимаются определенные меры для развития  этой инфраструктуры, и конечно мы бы хотели в рамках нашего сотрудничества провести вместе с музеем, вместе с Горэлектротрансом специальные видео лектории, которые бы рассказывали о развитии трамвайного движения".   

Петербург переходит на электронные больничные. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1-го июля. Такой шаг, по мнению экспертов, существенно сократит нагрузку врачей и уменьшит бумажную работу. Пока лист нетрудоспособности в электронном виде можно получить в двух поликлиниках: в Выборгском и Калининском районах. На очереди — Московский и Петродворцовый. А уже к концу 2018-го электронные больничные должны будут оформлять все медучреждения города. 

Анна Кутузова, заместитель управляющего Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования РФ: "Работник может отследить процесс выписки больничного в реальном времени. Он может проверить расчёт пособия — правильно ли работодатель указал средний заработок, стаж, убедиться в том, что всё верно". 
 
Принимать электронные больничные уже готовы более ста работодателей. В очереди на оснащение техникой и сертификатами 30 городских клиник.  К 2020 году в Петербурге планируют полностью отказаться от привычных бумажных медицинских карт.
 
Комитет по образованию подвел предварительные итоги государственной итоговой аттестации в Северной столице. Петербургские выпускники в этом году по-хорошему удивили экзаменационную комиссию и набрали на ЕГЭ большое количество максимальных 100-бальных результатов.
 
Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета по образованию: "У нас количество стобальников почти на 100 человек больше, чем в прошлом году, и такими прорывными предметами для нас оказались информатика, русский язык , литература , безусловно нас это очень радует".
 
В Петербурге стартовал прием заявок на получение субсидий на открытие и развитие детских образовательных учреждений. В этом году из бюджета города на эти цели выделено больше 11 миллионов рублей. В рамках государственного субсидирования предприниматели могут возместить большую часть своих затрат, в том числе и на ремонт и переоборудование помещения под цели деятельности. Контролю частных детских учреждений, даже тех, которым не требуется лицензия,  надзорными  органами сегодня уделяется особое внимание.

Ольга Бушманова, начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по Сантк-Петербургу: "Мы их проверяем , в соответствии с 294 законом. В случае выявления нами грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований материалы направляются в суд, такие нарушения были , в прошлом году как минимум одну организацию мы передавали по факту того, что нарушались требования к питанию".
 
Капитальный ремонт в Петербурге в самом разгаре.  В этом году планируется отремонтировать 1633 многоквартирных дома. На эти цели выделено 10 миллиардов 300 миллионов рублей, из которых большая часть из бюджета города и только 4 миллиарда 200 миллионов рублей из средств, собранных с собственников. Петербуржцы задолжали за капремонт уже больше миллиарда. При этом в Северной столице одна из самых низких тарифных ставок по стране.
 
Денис Шабуров, генеральный директор НО «Фонд-региональный оператор капитального ремонта»: "Когда мы начинали деятельность работы фонда, собираемость была порядка 84 процентов, в настоящее время она составляет 89, 5. То есть мы приблизились к 90 процентам  Мы с этой задолженностью боремся и, на мой взгляд ведем активную работу в этом направлении. Надеемся, что в этом году собираемость будет больше".  
 
Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.
 
 
 
 

 

 
 
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