Обзор важных событий недели

08 июня, четверг, 11:43

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Юбилейная 10-я международная конференция «Ландшафтный дизайн города» собрала в городе на Неве авторитетных представителей профессионального сообщества. Темой этого года стало «новое направление в ландшафтной архитектуре (дизайн, планирование и управление). Петербург не только сохраняет образцы классических парков и ландшафтных решений, но и работает над новыми объектами.

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Мы занимаемся очень серьезно работой, связанной с созданием нового облика Петербурга. И те события, которые у нас будут проводиться, это и Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу, способствуют тому, что у нас появляются, что появляется совершенно новый современный облик города в районе Крестовского острова, Приморского района".

Несмотря на то, что по-настоящему летнее тепло пришло в Петербург лишь несколько дней назад, в главной воздушной гавани города, аэропорте Пулково, рост пассажиропотока регистрируют уже пару месяцев. Это не только сезонное увеличение, связанное с летними каникулами и отпусками, по сравнению с прошлым годом, количество пассажиров возросло на 25 %. Немаловажным фактором является количество новых направлений, которые появляются в летние месяцы.

Денис Павшинский, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта «Пулково»: "Что касается новых направлений, то стоит отметить, что начинаются полеты в Венецию и на Сицилию. Также открываются полеты в Таллин, в Берген. Надеемся, что в августе месяце у нас откроются полеты в Будапешт".

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская, Александр Высоких. Первый канал, Петербург.