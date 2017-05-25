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25 мая, четверг, 11:41

Обзор важных событий недели

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Город, общество, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о важных темах уходящей недели.

Петербург готовится к празднованию Дня города. Садовники Северной столицы украшают улицы и набережные петуньями, бегониями, бархатцами и вербенами. Всего для оформления города будет использовано более 50 видов цветочных культур самых разных сортов.

Сергей Ляховненко, начальник Управления садово-паркового хозяйства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга: "Нашу работу в этом году осложнила весна. Она в этом году холодная, поэтому и сроки были сдвинуты, были сдвинуты примерно на 10 дней. Тем не менее, установив график в две смены, мы выполним все работы ко Дню города и к Международному экономическому форуму."

Этим летом в Петербурге будет много свисающих ампельных цветов. Садовники планируют высадить их на 30% больше, чем в прошлом сезоне. Полностью закончить зеленое украшение планируют к 10 июня. На клумбах Северной столицы в этом году  распустятся 7 миллионов цветов.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал, Петербург

 
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