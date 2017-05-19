03:47 19 мая, пятница
RSS В избранное
18 мая, четверг, 11:17

Обзор важных событий недели

Версия для печати

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов. Доброе утро.

Российские юристы пытаются понять, где их место в мировой системе координат. В Петербурге накануне начал работу Международный юридический форум. Представители мировой юридической элиты собрались уже в седьмой раз. Они обсудят актуальные проблемы и тенденции в области права, а также займутся поиском ответов на глобальные вызовы. Одна из главных целей форума заключается в «модернизации российского права с учетом лучшего опыта зарубежного нормотворчества и правоприменения. Из частностей: Министр юстиции, Александр Коновалов назвал создание единого стандарта качества юридических услуг, совершенствование механизмов допуска к профессии, контроль за качеством юридической помощи и соблюдением правил профессиональной этики адвокатами основными направлениями развития адвокатуры в стране. Напомним, работу над концепцией регулирования рынка юридических услуг в России планируется закончить до конца следующего года. 

Александр Коновалов, министр юстиции РФ: "Это консультанты, имеющие статус адвоката, и десятки форм, которые не предусматривают адвокатского статуса. И только адвокаты обязаны следовать каким-то нормам и правилам, которые содержатся в законодательстве, направленные на соблюдение их деловой этики, обеспечение гарантии качества, все остальные, установленным законом, таких требований не имеют". 

Международный юридический форум продлится в Петербурге до вечера пятницы. Следовательно, автомобильное движение в центре города будет весьма напряженным. 

Чуть меньше двух недель остается школьникам до сдачи основного этапа ЕГЭ. Первый экзамен пройдет 29 мая по географии, информатике и ИКТ. Обязательные — по базовой, профильной математике и русскому языку — 31 мая, 2 и 9 июня. Ждет школьников в этом году и ряд новшеств. Так, на экзамене по русскому языку число полей для внесения изменений будет сокращено с 10 до 6. А вот система теста, выбора из предложенных вариантов одного правильного, останется только в экзамене по иностранному языку. 

Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: "Сегодня можно сказать, что любой экзамен является объективной проверкой знаний выпускника. Слово «тест» ушло из нашего лексикона. И я могу уверенно сказать, что петербургская школа никаких сожалений по этому поводу не испытывает". 

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург. 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
Как заинтересовать детей наукой? Петербургские
31 марта, 13:28

Как заинтересовать детей наукой? Петербургские

Обзор основных событий недели
30 марта, 12:39

Обзор основных событий недели

Канистерапия: как собаки-реабилитологи помогают
21 марта, 13:04

Канистерапия: как собаки-реабилитологи помогают

Тема недели

Популярное
12 мая, 14:32
"Не переключайтесь" - выставка в Музее связи. 25-й фестиваль "Виват кино России!". Премьера Михайловского театра "Моцарт. Свадьба Фигаро".

"Не переключайтесь" - выставка в Музее связи.

Обзор культурных событий Петербурга
15 мая, 16:34
Новые военно-исторические музеи и их герои

Новые военно-исторические музеи и их герои

Военно-исторический центр Карельского перешейка. Об уникальности этого места в Выборге и говорить не приходится. Здесь хранятся артефакты советско-финской войны и Великой Отечественной. Недавно коллек
17 мая, 16:52
Сто пятьдесят лет милосердия

Сто пятьдесят лет милосердия

Российский Красный Крест в этом году отмечает полуторавековой юбилей. Эта организация отличается от обычных благотворительных фондов, в первую очередь, тем, что Красный Крест - часть Международного гу

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72