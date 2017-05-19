Обзор важных событий недели

18 мая, четверг, 11:17

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов. Доброе утро.

Российские юристы пытаются понять, где их место в мировой системе координат. В Петербурге накануне начал работу Международный юридический форум. Представители мировой юридической элиты собрались уже в седьмой раз. Они обсудят актуальные проблемы и тенденции в области права, а также займутся поиском ответов на глобальные вызовы. Одна из главных целей форума заключается в «модернизации российского права с учетом лучшего опыта зарубежного нормотворчества и правоприменения. Из частностей: Министр юстиции, Александр Коновалов назвал создание единого стандарта качества юридических услуг, совершенствование механизмов допуска к профессии, контроль за качеством юридической помощи и соблюдением правил профессиональной этики адвокатами основными направлениями развития адвокатуры в стране. Напомним, работу над концепцией регулирования рынка юридических услуг в России планируется закончить до конца следующего года.

Александр Коновалов, министр юстиции РФ: "Это консультанты, имеющие статус адвоката, и десятки форм, которые не предусматривают адвокатского статуса. И только адвокаты обязаны следовать каким-то нормам и правилам, которые содержатся в законодательстве, направленные на соблюдение их деловой этики, обеспечение гарантии качества, все остальные, установленным законом, таких требований не имеют".

Международный юридический форум продлится в Петербурге до вечера пятницы. Следовательно, автомобильное движение в центре города будет весьма напряженным.

Чуть меньше двух недель остается школьникам до сдачи основного этапа ЕГЭ. Первый экзамен пройдет 29 мая по географии, информатике и ИКТ. Обязательные — по базовой, профильной математике и русскому языку — 31 мая, 2 и 9 июня. Ждет школьников в этом году и ряд новшеств. Так, на экзамене по русскому языку число полей для внесения изменений будет сокращено с 10 до 6. А вот система теста, выбора из предложенных вариантов одного правильного, останется только в экзамене по иностранному языку.

Жанна Воробьева, председатель Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга: "Сегодня можно сказать, что любой экзамен является объективной проверкой знаний выпускника. Слово «тест» ушло из нашего лексикона. И я могу уверенно сказать, что петербургская школа никаких сожалений по этому поводу не испытывает".

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.