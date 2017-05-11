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11 мая, четверг, 11:39

Обзор важных событий недели

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. О важных темах коротко расскажем прямо сейчас. На Первом канале включение из Северной столицы. Доброе утро!

Отгремел салют Победы, в городе завершились торжества по случаю 9 мая. А подарки к празднику ветеранам вручали накануне. И это не продуктовые пакеты, а документы на отдельные квартиры. Программа улучшения жилищных условий в соответствии с указом президента реализуется с 2008 года. 

Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "Мы, ваши внуки, ваши дети, помним о вашем подвиге, всегда преклоняемся перед этим подвигом и будем помнить об этом всегда. И самое главное – хотелось бы  вам пожелать действительно крепкого здоровья вашим родным, близким, вашим семьям процветания, добра и всем нам мирного неба над головой". 

Новая переправа появилась в Северной столице. Яхтенный мост предназначен для пешеходов и велосипедистов. Его ширина предусматривает и проезд спецтранспорта. Для более удобного перемещения дорожки моста решили сделать разных цветов, использовали инновационную технологию цветного асфальтобетона. Сооружение через Большую Невку соединило Крестовский остров и материковую часть. Протяжённость переправы около километра. Под мостом находится Елагинский фарватер, поэтому высота 16 метров необходима для прохода яхт и прогулочных катеров. 

Максим Скотников, начальник строительства объекта: "Мост, да, надо было построить в короткие сроки. Мы шли – мост соединяли с 2-ух берегов, навстречу друг другу, стоит отметить труд рабочих, которые здесь трудились круглосуточно. Здесь есть ещё комплекс работ по окраске металлоконструкций, железно-бетонных работ, по нанесению пластиковой дорожной разметки".   

 
Юлия Миханова, Александр Дружинин, Дарья Варновская. Александр Высоких. Первый канал. Петербург.
 
 
 
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